Diluvio sobre Columbretes: La dana Alice deja el récord de lluvia en las islas con 164 l/m2

El archipiélago de origen volcánico ha registrado la mayor cantidad de agua en la Comunitat Valenciana

Vídeo: El paso de la dana Alice por les Illes Columbretes

Avamet

Adrián Bachero

Los efectos de la dana Alice en la provincia de Castellón son toda una realidad. Si la jornada de ayer las precipitaciones no fueron muy persistentes pero la alerta obligó a cancelar o cambiar de ubicaciones muchos de los actos de la festividad del 9 d'Octubre, el tiempo hoy sí descarga lluvia con fuerza. La provincia de Castellón se encuentra en alerta amarilla en todo su litoral, que ha amanecido con intensas precipitaciones, lejos de la alerta roja en puntos de Valencia y Alicante. Pese a ello, les Illes Columbretes han registrado el récord de lluvia, con un acumulado de 164 l/m2 durante el viernes, tal y como destacan desde Avamet.

Esa cifra, que en sus primeras ocho horas ya había resgistrado 136 l/m2, ha establecido el récord del observatorio desde que se tienen registros allí. El vídeo que acompaña la noticia muestras las imágenes del paso del nuevo temporal por el archipielago frente a la costa de Castellón.

