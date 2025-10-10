La entrevista del president en À Punt: un 1,7 % y 21.500 espectadores

La primera entrevista en la radiotelevisión pública valenciana À Punt arrojó un 1,7 % de audiencia y congregó a unos 21.500 espectadores de media tras el informativo nocturno. El programa se ha quedado así por debajo de la media de la jornada en la cadena, que fue un 4,2 %, con 26.000 videntes de promedio.

La entrevista, en la que afirma que sólo se arrepiente de haber confiado en la palabra del Gobierno por "buena fe", no fue uno de los contenidos más vistos del día. El inmediatamente anterior, el Notícies Nit, congregó a 75.000 personas (6,1 %). El programa vespertino Va de Bo, casi 32.000, un 3,1 %. Los datos son los datos.