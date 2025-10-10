Vaivén
La entrevista del president en À Punt: un 1,7 % y 21.500 espectadores
Mazón ha dado su primera entrevista en la televisión pública desde la dana de hace casi un año
València
La primera entrevista en la radiotelevisión pública valenciana À Punt arrojó un 1,7 % de audiencia y congregó a unos 21.500 espectadores de media tras el informativo nocturno. El programa se ha quedado así por debajo de la media de la jornada en la cadena, que fue un 4,2 %, con 26.000 videntes de promedio.
La entrevista, en la que afirma que sólo se arrepiente de haber confiado en la palabra del Gobierno por "buena fe", no fue uno de los contenidos más vistos del día. El inmediatamente anterior, el Notícies Nit, congregó a 75.000 personas (6,1 %). El programa vespertino Va de Bo, casi 32.000, un 3,1 %. Los datos son los datos.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30