Una explosión en plena rotonda: Así suena el brutal impacto de un rayo en Rojales

El paso de Alice por la Comunitat Valenciana está dejando imágenes impresionantes. Además de las inundaciones y crecidas de barrancos en algunos puntos del sur de la provincia de Alicante, la fuerte inestabilidad atmosférica trae consigo también mucha actividad eléctrica.

Las trombas vienen acompañadas de rayos y muchos de ellos están cayendo a tierra con un ruido ensordecedor. Es el caso del que ha caido en pleno centro urbano de Rojales. Tal como ha compartido la cuenta de MeteOrihuela, el impacto de un rayo nube-tierra ha provocado una explosión en una de las rotondas del casco urbano.

Las energía liberada por el rayo ha generado un destello en plena tromba de agua, que ha descargado unos 70 litros por metro cuadrado.

El de Rojales no ha sido un caso aislado. Durante las últimas horas, cientos de rayos han caído tanto en tierra como sobre el mar en la provincia de Alicante y también en la de València. Anoche, una tormenta eléctrica iluminó el cielo de València y su área metropolitana cientos de rayos intranube (que no alcanzan tierra) dejaron imágenes muy impactantes.