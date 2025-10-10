Casi 500 sanitarios valencianos crean una plataforma de denuncia contra la "masacre" en Gaza

El genocidio de Israel sobre Gaza suma ya 66.000 víctimas mortales. De ellas, más de un millar son sanitarios. Ante esta situación, casi 500 profesionales de la sanidad pública valenciana -principalmente médicos de Medicina Familiar, Salud Pública y enfermeras- se han asociado en una plataforma ciudadana, creada hace tan solo dos semanas, que busca denunciar la "atrocidad" cometida en la Franja y aportar su "granito de arena para poder detener esta atrocidad". Su presentación pública se produjo el próximo 7 de octubre, en un acto en la facultad de Enfermería de la Universitat de València, durante el cual se leyó el manifiesto fundacional de la plataforma y se recordó a gran parte de los nombres de los sanitarios asesinados en Gaza.

"Hemos sido de los colectivos que más vidas hemos perdido, hemos sido masacrados", explica Carmela Moya, una de las impulsoras del proyecto y perteneciente al Instituto Médico Valenciano. La entidad se ha adherido a la plataforma, no solo abierta a individuos. "Están matando a sanitarios en su acción de trabajo -, prosigue-. Uno de los objetivos de Israel es destruir hospitales y puntos de atención sanitaria para impedir ayudar al pueblo palestino y esto es intolerable". Quieren visibilizar el señalamiento a su profesión, como también ocurre con otras como el periodismo, y empujar a otros colectivos a posicionarse frente a la ocupación de Gaza. "Es solidaridad de grupo -, añade Julio Fernández-. Este movimiento ha surgido de forma espontánea al ver que a tus compañeros les está afectando directamente y no podemos permitirlo".

Caso 500 médicos se han unido a la plataforma en defensa de Gaza / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

La fuerza de los pequeños gestos

Saben que su margen de acción es limitado porque no se puede llegar a a Palestina; la expedición de la flotilla humanitaria española es el más reciente ejemplo. Pero creen en la importancia de los pequeños gestos. La detención el jueves de sus pasajeros -cuatro de ellos valencianos: Juan Bordera, Sofía Buchó, Simón Vidal y Luay Al Bacha- llevó a miles de ciudadanos a concentrarse frente a los ayuntamientos en múltiples ciudades españolas; también en València. Y, por ejemplo, en Italia, la situación en Gaza convocó el viernes una huelga general, en un país gobernado por la extrema derecha. "Sabemos que llegamos tarde -, reconoce Nacho Alastrué-. Pero hemos detectado mucha indignación entre los sanitarios valencianos y hay que tener consciencia que la historia no solo nos juzgará por lo que hicimos y lo que dijimos, sino sobre todo por lo que no llevamos a cabo".

Protestas estudiantiles por la interceptación de la flotilla hacia Gaza / Gonzalo Sánchez

Sin embargo, desde su posición, quieren llamar al boicot a la receta de medicamentos fabricados por la industria israelí, "es muy potente", como explica Alastrué; y a la compra de equipamientos tecnológicos producidos por empresas con fondos de los sionistas. Es solo el paso previo a reclamar "el embargo real y completo al Estado de Israel", añade el profesional de la Enfermería. Son conscientes de que la visibilidad de plataformas como la suya -están surgiendo similares en otras comunidades autónomas- puede llevar a los gobiernos a tomar posiciones, aunque agradecen la del Ejecutivo español. Magdalena Vilella es crítica con la Unión Europea y su falta de posicionamiento: "Al final, la idea europea desaparecerá si no toma partido", afirma.

Por qué ahora

Aunque la ocupación de Israel sobre Gaza con sus reiteradas anexiones no es nueva; el genocidio comenzó después de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, del que se cumplen dos años la próxima semana, justo el día en que presentan la plataforma. ¿Por qué ahora?, les pregunta Levante-EMV. "No sabemos exactamente cuál ha sido el resorte o la chispa para movernos -, confiesa Fernández-. Es una suma de factores: ver que otros colectivos se están empezando a posicionar ayuda y, también, la postura de aquellos que quieren negarlo intencionadamente".

Su paso adelante es fruto del sentimiento acumulativo en la sociedad española y en la europea. "La invasión se está prolongando en el tiempo y su escalada es a máximos -, reflexiona Moya-. Israel está haciendo alarde de la masacre que está cometiendo. Tenemos miedo de que se llegue a normalizar y se replique en el futuro no solo en Europa, sino en otros países de América Latina".