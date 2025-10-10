Cuándo se esperan las lluvias más intensas en València: horas y municipios

La dana Alice se ha instalado sobre la Comunitat Valenciana y está dejando importantes precipitaciones en varios municipios valencianos, el sur de Castellón y norte de Alicante. La evolución del temporal ha llevado a activar la alerta roja en el litoral sur de Alicante desde las 10.00 horas de hoy y cuya población recibió ayer al mediodía un mensaje de Es-Alert pidiendo precaución ante las intensas lluvias que podrían derivar en inundaciones.

Y aunque en la práctica totalidad de la provincia de Valencia y el litoral de Castellón se mantiene el aviso naranja para esta jornada, las administraciones se muestran especialmente atentas ante la evolución de la dana por el temor de que Alice se quede estacionada en algún punto concreto de la Comunitat Valenciana y descargue con fuerza -como sucedió el pasado 29 de octubre-.

Por el momento la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que las tormentas están siendo moderadas aunque se están registrando momentos de gran intensidad en el sur de Valencia.

Dónde y cuándo va a llover más

La comarca de la Safor está siendo una de las más afectadas por las lluvias de la dana Alice llegando a registrar casi 100 litros por metro cuadrado en poco más de diez horas en varias de sus localidades, pero esta situación puede variar en pocas horas porque la previsión es que el temporal vuelva a ascender y barra de nuevo el norte de la provincia de Valencia y Castellón.

Dénia

El litoral norte de Alicante recibirá a Alice en las primeras horas del sábado después de que esta abandone el litoral sur de la provincia. Por ello está previsto que las lluvias más importantes se produzcan en Dénia a partir de las tres de la madrugada del sábado.

Gandia

Según las previsiones de la Aemet en lo que resta de día, la intermitencia en la intensidad de los chubascos será predominante, pero lo peor de las lluvias tendrá lugar en la madrugada de mañana 11 de octubre. A partir de las 02.00 horas y hasta las 07.00 habrá riesgo importante de aguaceros en la capital de la la Safor.

Xàtiva

En el interior de la provincia de Valencia sufrirán los aguaceros más intensos del día desde las 10.00 horas de este viernes hasta aproximadamente las 13.00 horas. Campos anegados y acumulaciones de agua en carreteras son la tónica del día. De nuevo las precipitaciones ganarán en intensidad en las primeras horas del sábado aunque no caerán con la fuerza de las de hoy.

Campos inundados en Xàtiva esta mañana / Agustí Perales Iborra

Sueca

En el municipio de la Ribera la jornada de hoy se mantendrá estable aunque con precipitaciones a lo largo de todo el día. Como ocurrirá en Gandia lo peor de las lluvias llegará mañana aunque por la evolución ascendente de Alice, los chubascos más fuertes se esperan a partir de las 06.00 horas.

Cullera

En la localidad costera está previsto un fin de semana pasado por agua pero no se espera gran intensidad en las precipitaciones porque la mayor cantidad de lluvia se ha recogido en las primeras horas de este viernes.

Alzira

La capital de la Ribera Alta también se verá afectada de modo más intenso en la madrugada de este sábado 11 de octubre. El desarrollo de la dana Alice descargará con más fuerza en Alzira desde las 03.00 hasta las 10.00 horas con algunos episodios más moderados en ese intervalo.

València

La dana Alice llegará a València con más fuerza en las horas centrales del sábado. Las predicciones de Aemet señalan que si bien los cielos estarán cubiertos todo el fin de semana, será a partir de las 08.00 horas de mañana cuando empiecen a arreciar las tormentas en la capital y se mantendrán al menos hasta las 23.00 de la noche teniendo picos de intensidad hacia el mediodía y a media tarde.

Previsión de lluvias para este fin de semana en la ciudad de València / Aemet

Puçol

En la localidad de l'Horta nord las lluvias seguirán la misma tendencia para el fin de semana: tras las tormentas de la mañana de este viernes, a las 15.00 horas abandonará el aviso naranja para pasar al amarillo aunque la alerta volverá a subir en la mañana del sábado porque de nuevo retornarán las intensas precipitaciones a partir de las ocho de la mañana y se mantendrán hasta las 23.00 horas.

Sagunt

El desplazamiento de Alice hacia el norte de la Comunitat Valenciana llevará las lluvias más intensas a Sagunt a partir del mediodía del sábado. A las 12.00 horas se anuncia un incremento en las precipitaciones que se sostendrá hasta la madrugada del domigo, sobre las 01.00 horas que será cuando se extinga el aviso naranja y comience el amarillo.