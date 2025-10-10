Lluvias en Valencia: Los expertos revelan cuál será la zona más afectada en las próximas horas

El sur de la provincia de Alicante es, sin duda, una de las zonas donde más precipitaciones se esperan hoy en este episodio de lluvias persistentes ocasionado por la dana Alice; no en vano, la zona se encuentra en alerta roja. Pero el sur de Valencia también está recogiendo muchísima agua a lo largo de este viernes 10 de octubre, en comarcas como la Safor o la Costera, donde los acumulados superan ya en muchos casos los 100 l/m2.

El resto de la provincia de Valencia está en alerta naranja por precipitaciones muy fuertes o torrenciales, a excepción del interior norte, que se encuentra en aviso amarillo. La ciudad de València y el área metropolitana, sin duda la superficie más poblada de la Comunitat Valenciana, ha registrado intensas lluvias desde la madrugada que, durante la mañana, parecen haber remitido. Sin embargo, todo apunta a que no será más que un respiro porque las precipitaciones continuarán y, en algunos casos, irán a más en las próximas horas.

La dana Alice se irá moviendo de sur a norte

Y es que la inestabilidad se irá trasladando poco a poco hacia el norte del Mediterráneo. Mañana la alerta naranja permanecerá activa en el litoral sur de Valencia (no se extingue hoy, sino que se mantiene hasta la medianoche del sábado), mientras que en el litoral norte e interior sur se activará a las 8.00 y a las 11.00 horas, respectivamente. Las previsiones de la Aemet advierten de que pueden caer más de 40 l/m2 en una hora y dejar acumulados de más de 140 l/m2 en doce horas.

A lo largo de esta tarde de viernes, la zona más castigada por la lluvia seguirá siendo el litoral sur de Valencia y las comarcas prelitorales de ese área. Así, si la Safor y la Costera ya han recogido cantidades importantes de precipitaciones, continuarán haciéndolo a lo largo de lo que queda de jornada, tal y como señala Juanjo Villena, redactor jefe del portal meteorológico Meteored.

Imágenes: Perales Iborra

"En las próximas horas, las zonas más afectadas serán dos: el sur de Alicante y el sur de Valencia, sobre todo el área del Golfo de Valencia, que incluye comarcas como la Safor o la Marina Alta, por ejemplo", explica Villena. En algunos casos, como está ocurriendo en la Costera, las áreas prelitorales pueden verse también afectadas y recoger mucha agua, agrega.

No obstante, las próximas 48 horas serán cruciales porque la dana Alice no se moverá de la vertical sobre la Comunitat Valencia y seguirá azotando con fuerza toda la costa y aquellos lugares del prelitoral por los que penetren las tormentas.

Así las cosas, la recomendación continúa siendo extremar las precauciones, vigilar la evolución del episodio de lluvias y permanecer atentos a los canales oficiales para conocer la última hora de las precipitaciones o cualquier variación en los pronósticos, ya que cualquier modificación en las condiciones meteorológicas pueden cambiar las previsiones y llevar las lluvias a otros puntos de la geografía.

Asimismo, hay que recordar que es necesario vigilar especialmente las zonas inundables porque se pueden producir inundaciones súbitas o crecidas rápidas e inesperadas de cauces, barrancos y arroyos.