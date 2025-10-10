Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias en Valencia: Los expertos revelan cuál será la zona más afectada en las próximas horas

La inestabilidad provocada por la dana Alice sigue anclada sobre la Comunitat Valenciana

Las lluvias que está dejando la dana Alice en la Comunitat Valenciana continuará: esta será la zona más afectada en las próximas horas.

Las lluvias que está dejando la dana Alice en la Comunitat Valenciana continuará: esta será la zona más afectada en las próximas horas. / Miguel Angel Montesinos

Marga Vázquez

València

El sur de la provincia de Alicante es, sin duda, una de las zonas donde más precipitaciones se esperan hoy en este episodio de lluvias persistentes ocasionado por la dana Alice; no en vano, la zona se encuentra en alerta roja. Pero el sur de Valencia también está recogiendo muchísima agua a lo largo de este viernes 10 de octubre, en comarcas como la Safor o la Costera, donde los acumulados superan ya en muchos casos los 100 l/m2.

El resto de la provincia de Valencia está en alerta naranja por precipitaciones muy fuertes o torrenciales, a excepción del interior norte, que se encuentra en aviso amarillo. La ciudad de València y el área metropolitana, sin duda la superficie más poblada de la Comunitat Valenciana, ha registrado intensas lluvias desde la madrugada que, durante la mañana, parecen haber remitido. Sin embargo, todo apunta a que no será más que un respiro porque las precipitaciones continuarán y, en algunos casos, irán a más en las próximas horas.

La dana Alice se irá moviendo de sur a norte

Y es que la inestabilidad se irá trasladando poco a poco hacia el norte del Mediterráneo. Mañana la alerta naranja permanecerá activa en el litoral sur de Valencia (no se extingue hoy, sino que se mantiene hasta la medianoche del sábado), mientras que en el litoral norte e interior sur se activará a las 8.00 y a las 11.00 horas, respectivamente. Las previsiones de la Aemet advierten de que pueden caer más de 40 l/m2 en una hora y dejar acumulados de más de 140 l/m2 en doce horas.

A lo largo de esta tarde de viernes, la zona más castigada por la lluvia seguirá siendo el litoral sur de Valencia y las comarcas prelitorales de ese área. Así, si la Safor y la Costera ya han recogido cantidades importantes de precipitaciones, continuarán haciéndolo a lo largo de lo que queda de jornada, tal y como señala Juanjo Villena, redactor jefe del portal meteorológico Meteored.

La dana Alice se deja notar en la Vall d'Albaida y la Costera: lluvias persistentes

La dana Alice se deja notar en la Vall d'Albaida y la Costera: lluvias persistentes

Imágenes: Perales Iborra

"En las próximas horas, las zonas más afectadas serán dos: el sur de Alicante y el sur de Valencia, sobre todo el área del Golfo de Valencia, que incluye comarcas como la Safor o la Marina Alta, por ejemplo", explica Villena. En algunos casos, como está ocurriendo en la Costera, las áreas prelitorales pueden verse también afectadas y recoger mucha agua, agrega.

No obstante, las próximas 48 horas serán cruciales porque la dana Alice no se moverá de la vertical sobre la Comunitat Valencia y seguirá azotando con fuerza toda la costa y aquellos lugares del prelitoral por los que penetren las tormentas.

Así las cosas, la recomendación continúa siendo extremar las precauciones, vigilar la evolución del episodio de lluvias y permanecer atentos a los canales oficiales para conocer la última hora de las precipitaciones o cualquier variación en los pronósticos, ya que cualquier modificación en las condiciones meteorológicas pueden cambiar las previsiones y llevar las lluvias a otros puntos de la geografía.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, hay que recordar que es necesario vigilar especialmente las zonas inundables porque se pueden producir inundaciones súbitas o crecidas rápidas e inesperadas de cauces, barrancos y arroyos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
  2. La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
  3. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  4. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  5. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  6. Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana
  7. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
  8. Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30

Las principales asociaciones de víctimas acusan a Mazón de lanzar "una mentira tras otra" en la entrevista de À Punt

Las principales asociaciones de víctimas acusan a Mazón de lanzar "una mentira tras otra" en la entrevista de À Punt

Mapa interactivo: Cuáles son los municipios donde más ha llovido

Mapa interactivo: Cuáles son los municipios donde más ha llovido

Lluvias en Valencia: Los expertos revelan cuál será la zona más afectada en las próximas horas

Lluvias en Valencia: Los expertos revelan cuál será la zona más afectada en las próximas horas

La Diputación ayuda a San Antonio de Benegéber a renovar la estación de aguas residuales de la calle Estornell

La Diputación ayuda a San Antonio de Benegéber a renovar la estación de aguas residuales de la calle Estornell

Mazón cuestiona en À Punt que el EsAlert fuera "tardío" porque "no se sabía qué estaba ocurriendo"

Mazón cuestiona en À Punt que el EsAlert fuera "tardío" porque "no se sabía qué estaba ocurriendo"

Consulte todos los datos internos de la encuesta electoral de Prensa Ibérica con motivo del Nou d'Octubre

Consulte todos los datos internos de la encuesta electoral de Prensa Ibérica con motivo del Nou d'Octubre

La objeción de todos los profesionales de obstetricia impide practicar abortos en el Hospital de la Ribera

La objeción de todos los profesionales de obstetricia impide practicar abortos en el Hospital de la Ribera

Riba-roja reduce su tasa de paro en 39 personas en septiembre y dispara la contratación laboral

Riba-roja reduce su tasa de paro en 39 personas en septiembre y dispara la contratación laboral
Tracking Pixel Contents