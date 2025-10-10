Mazón se olvida de felicitar el Nou d'Octubre

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, tuvo un Nou d'Octubre movido. Tanto que se le olvidó felicitar a los valencianos y valencianas a través de las redes sociales. Entre la grabación de la larga entrevista con À Punt, el mensaje institucional para los medios en sustitución del acto solemne en el Palau, cancelado por la alerta naranja, y la atención debida al nuevo episodio de lluvias intensas en la Comunitat Valenciana, el president no puso ni un tuit conmemorando el día grande de los valencianos.

Y es raro, porque en cada festividad autonómica tiene un detalle con las comunidades hermanas. Este jueves, en su cuenta de X, compartió algunas actualizaciones de emergencias y anunció la entrevista en la cadena pública de la noche. Lo más parecido a un guiño identitario fue solidarizarse con Lo Rat Penat, cuya sede resultó pintada. "Ni un pas arrere, ens tindreu al vostre costat", dijo en un tuit en normativo valenciano.