Vaivén
Mazón se olvida de felicitar el Nou d'Octubre
El president, que lanza mensajes en X a todas las comunidades en cada fiesta regional, se limitó este jueves a actualizar las emergencias y solidarizarse con Lo Rat Penat
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, tuvo un Nou d'Octubre movido. Tanto que se le olvidó felicitar a los valencianos y valencianas a través de las redes sociales. Entre la grabación de la larga entrevista con À Punt, el mensaje institucional para los medios en sustitución del acto solemne en el Palau, cancelado por la alerta naranja, y la atención debida al nuevo episodio de lluvias intensas en la Comunitat Valenciana, el president no puso ni un tuit conmemorando el día grande de los valencianos.
Y es raro, porque en cada festividad autonómica tiene un detalle con las comunidades hermanas. Este jueves, en su cuenta de X, compartió algunas actualizaciones de emergencias y anunció la entrevista en la cadena pública de la noche. Lo más parecido a un guiño identitario fue solidarizarse con Lo Rat Penat, cuya sede resultó pintada. "Ni un pas arrere, ens tindreu al vostre costat", dijo en un tuit en normativo valenciano.
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet