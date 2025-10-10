Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Mazón se olvida de felicitar el Nou d'Octubre

El president, que lanza mensajes en X a todas las comunidades en cada fiesta regional, se limitó este jueves a actualizar las emergencias y solidarizarse con Lo Rat Penat

El discurso de Carlos Mazón del Nou d'Octubre

El discurso de Carlos Mazón del Nou d'Octubre / GVA

Redacción Levante-EMV

València

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, tuvo un Nou d'Octubre movido. Tanto que se le olvidó felicitar a los valencianos y valencianas a través de las redes sociales. Entre la grabación de la larga entrevista con À Punt, el mensaje institucional para los medios en sustitución del acto solemne en el Palau, cancelado por la alerta naranja, y la atención debida al nuevo episodio de lluvias intensas en la Comunitat Valenciana, el president no puso ni un tuit conmemorando el día grande de los valencianos.

Y es raro, porque en cada festividad autonómica tiene un detalle con las comunidades hermanas. Este jueves, en su cuenta de X, compartió algunas actualizaciones de emergencias y anunció la entrevista en la cadena pública de la noche. Lo más parecido a un guiño identitario fue solidarizarse con Lo Rat Penat, cuya sede resultó pintada. "Ni un pas arrere, ens tindreu al vostre costat", dijo en un tuit en normativo valenciano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
  2. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  3. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  4. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  5. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
  6. Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
  7. Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
  8. Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet

Mazón se olvida de felicitar el Nou d'Octubre

Mazón se olvida de felicitar el Nou d'Octubre

La Aemet pide "extremar las precauciones" tras una jornada de suspensiones, destrozos y el blindaje de la zona cero de la dana

La Aemet pide "extremar las precauciones" tras una jornada de suspensiones, destrozos y el blindaje de la zona cero de la dana

“Alerta de Protección Civil”: once mensajes de ES-Alert desde el 29 de octubre

“Alerta de Protección Civil”: once mensajes de ES-Alert desde el 29 de octubre

El Consell autoriza el suministro de medicamentos biológicos biosimilares a los centros de la sanidad pública

El Consell autoriza el suministro de medicamentos biológicos biosimilares a los centros de la sanidad pública

Los hospitales de València también detectan un auge de la droga alfa: "Hay cada vez más casos con consecuencias muy graves"

Los hospitales de València también detectan un auge de la droga alfa: "Hay cada vez más casos con consecuencias muy graves"

Mompó propone proteger en l’Estatut el Monestir del Puig con motivo del aniversario de Jaume I

Mompó propone proteger en l’Estatut el Monestir del Puig con motivo del aniversario de Jaume I

Casi 500 sanitarios valencianos crean una plataforma de denuncia contra la "masacre" en Gaza

Casi 500 sanitarios valencianos crean una plataforma de denuncia contra la "masacre" en Gaza

Los Premios Levante-EMV entregarán un reconocimiento extraordinario por la dana

Los Premios Levante-EMV entregarán un reconocimiento extraordinario por la dana
Tracking Pixel Contents