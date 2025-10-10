Vaivén
Oltra debatirá con Baltasar Garzón de 'lawfare' en su 'regreso' público a Madrid
Mònica Oltra vuelve a Madrid. La exvicepresidenta de la Generalitat continúa con su participación en foros, conferencias y actos con organizaciones vinculadas en su mayoría a la izquierda, una serie de intervenciones que realiza desde fuera de la política institucional y que la próxima semana dará un nuevo salto volviendo a protagonizar un evento público fuera de la Comunitat Valenciana, donde habían sido todas sus intervenciones hasta ahora.
Será el próximo miércoles en la Universidad Carlos III, donde participará en el seminario 'Lawfare y judicialización de la política argentina. El caso de Cristina Fernández de Kirchner' donde también participarán el juez Baltasar Garzón, coordinador del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello y la catedrática y experta en 'lawfare' María José Fariñas. Además de lo que diga Oltra también tendrá su morbo quién acude a mostrarle apoyo.
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30