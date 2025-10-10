Oltra debatirá con Baltasar Garzón de 'lawfare' en su 'regreso' público a Madrid

Mònica Oltra vuelve a Madrid. La exvicepresidenta de la Generalitat continúa con su participación en foros, conferencias y actos con organizaciones vinculadas en su mayoría a la izquierda, una serie de intervenciones que realiza desde fuera de la política institucional y que la próxima semana dará un nuevo salto volviendo a protagonizar un evento público fuera de la Comunitat Valenciana, donde habían sido todas sus intervenciones hasta ahora.

Será el próximo miércoles en la Universidad Carlos III, donde participará en el seminario 'Lawfare y judicialización de la política argentina. El caso de Cristina Fernández de Kirchner' donde también participarán el juez Baltasar Garzón, coordinador del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello y la catedrática y experta en 'lawfare' María José Fariñas. Además de lo que diga Oltra también tendrá su morbo quién acude a mostrarle apoyo.