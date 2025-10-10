Levante-EMV celebrará el próximo miércoles, 15 de octubre, la octava edición de la gala Premios Levante-EMV, con los que la cabecera reconoce anualmente a aquellas entidades, instituciones y personas físicas que, con su labor, han logrado contribuir a la excelencia en el desarrollo social, cultural y económico de la Comunitat Valenciana.

El Palacio de Congresos de València se convertirá, un año más, en un punto de encuentro para los máximos representantes de la sociedad valenciana en el ámbito institucional, económico, político y social, que volverán a llenar el auditorio durante el acto, que estará conducido por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, y que contará con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de Hidraqua, Aqualia, Omoda, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana (FCCV) y Hefame.

Este año, la cita adquirirá un cariz emotivo por el recuerdo a las víctimas de la dana que asoló la provincia de València el pasado 29 de octubre. A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, Levante-EMV honrará a todas aquellas personas que se vieron afectadas por la riada, así como a los voluntarios y entidades que ofrecieron su ayuda de forma desinteresada para acelerar la recuperación de los municipios afectados en las comarcas de l‘Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, Los Serranos, Utiel-Requena y el Camp de Turia, con un reconocimiento extraordinario que contará con el patrocinio de Porcelanosa y que se entregará a Ona Botella Martínez, nacida el 29 de octubre de 2024 en el Hospital de la Ribera a las 20.15 horas, unos pocos minutos después de que sonara la alarma de Protección Civil a causa de la dana.