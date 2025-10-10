Levante-EMV premia a los protagonistas de 2025 en sus galardones
El Palacio de Congresos de València alberga la octava edición del certamen en el que la cabecera honra la labor de once entidades, instituciones y personas físicas ligadas a la Comunitat Valenciana
Por Jaume Vidagañ
Levante-EMV celebrará el próximo miércoles, 15 de octubre, la octava edición de la gala Premios Levante-EMV, con los que la cabecera reconoce anualmente a aquellas entidades, instituciones y personas físicas que, con su labor, han logrado contribuir a la excelencia en el desarrollo social, cultural y económico de la Comunitat Valenciana.
El Palacio de Congresos de València se convertirá, un año más, en un punto de encuentro para los máximos representantes de la sociedad valenciana en el ámbito institucional, económico, político y social, que volverán a llenar el auditorio durante el acto, que estará conducido por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, y que contará con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de Hidraqua, Aqualia, Omoda, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana (FCCV) y Hefame.
Este año, la cita adquirirá un cariz emotivo por el recuerdo a las víctimas de la dana que asoló la provincia de València el pasado 29 de octubre. A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, Levante-EMV honrará a todas aquellas personas que se vieron afectadas por la riada, así como a los voluntarios y entidades que ofrecieron su ayuda de forma desinteresada para acelerar la recuperación de los municipios afectados en las comarcas de l‘Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, Los Serranos, Utiel-Requena y el Camp de Turia, con un reconocimiento extraordinario que contará con el patrocinio de Porcelanosa y que se entregará a Ona Botella Martínez, nacida el 29 de octubre de 2024 en el Hospital de la Ribera a las 20.15 horas, unos pocos minutos después de que sonara la alarma de Protección Civil a causa de la dana.
Los premiados de este año
Roig Arena
PREMIO DEL AÑO
La nueva casa del Valencia Basket se ha convertido en una fuente de oportunidades gracias a una tecnología visual y acústica única en España.
Fira del Llibre
PREMIO CULTURA
València presume de contar con una de las ferias literarias más grandes de España, por la que han pasado las más grandes firmas a lo largo de su historia.
Stadler
PREMIO ECONOMÍA
Stadler Valencia es la industria metalúrgica decana de la C. Valenciana. En sus instalaciones genera 2.731 empleos directos y más de seis mil indirectos.
Luis Martí Bonmatí
PREMIO SALUD
Director del Área Clínica de Imagen Médica del hospital La Fe y asesor de Investigación en Imagen Biomédica en Quirónsalud, es referente mundial en el campo del diagnóstico por imagen.
Consum
PREMIO COOPERATIVISMO
Consum cumple 50 años con más de mil tiendas abiertas y consolidándose como líder indiscutible de un modelo único en el sector de la distribución.
Ricardo Ten
PREMIO DEPORTES
El ciclista paralímpico, que antes fue nadador, sigue cosechando triunfos a sus 50 años. El último fue en el Campeonato del Mundo después de superar una doble fractura de clavícula.
Casal de la Pau
PREMIO ACCIÓN SOCIAL
La asociación valenciana suma 53 años de historia ofreciendo atención y apoyo a quienes más lo necesitan. Atienden a una media de 500 personas cada año.
Heineken
PREMIO SOSTENIBILIDAD
La planta de Heineken en Quart de Poblet cumple medio siglo produciendo 1.350 millones de cañas al año y con el objetivo de ser cero emisiones en 2040.
Enrique y M. Ángeles Fayos
PREMIO OCIO
El apellido Fayos es sinónimo de teatro. Con el Olympia como buque insignia, los hijos de Enrique Fayos gestionan otras salas valencianas y cuentan con diez compañías teatrales.
José María Rubert
PREMIO TRAYECTORIA
Economista y MBA por la University of Houston, en el año 2000 fundó Zenithbr, una agencia de publicidad y medios valenciana independiente vinculada a Publicis Groupe.
Esmar Music Eliana
PREMIO EDUCACIÓN
Valencia es tierra de músicos y en Esmar llevan años formando a esos músicos para que ejerzan una de las profesiones más bellas en cualquier lugar del mundo.
A continuación se procederá a realizar la tradicional entrega de los reconocimientos. En esta ocasión, la cabecera hará entrega de un total de once distintivos entre los que destacará el Premio Levante-EMV del Año, con el patrocinio de Iberdrola, que en esta ocasión recaerá sobre el recién inaugurado Roig Arena que, con una capacidad de hasta 20.000 espectadores y una tecnología visual y acústica única en España, está listo para albergar cualquier tipo de espectáculo internacional, evento deportivo o empresarial y seguir siendo la casa del Valencia Basket.
El siguiente galardonado será Stadler, que recibirá el premio en la categoría de Economía, con el patrocinio de Cajamar. Se trata de la industria metalúrgica decana de la Comunitat Valenciana y una referencia mundial en la fabricación de vehículos ferroviarios. En sus instalaciones de Albuixech, La Vall d’Uixò, Sagunt y Albacete genera 2.731 empleos directos y más de seis mil indirectos.
Por su parte, en el apartado de Cultura, con el patrocinio de la Universitat de València (UV), el ganador este año será la Fira del Llibre de València, que celebra este año su 60º aniversario y que se ha convertido en una de las ferias literarias más grandes de España, sólo superada por Madrid. Por esta cita primaveral, organizada por el Gremi de Llibrers de Valencia y la Fundació Fira del Llibre, han pasado las más grandes firmas a lo largo de su historia.
El premio en la caregoría de Salud, con el patrocinio de Novotel, será para el doctor Luis Martí Bonmatí, director del Área Clínica de Imagen Médica del hospital La Fe , presidente del comité ejecutivo de la Fundación Imaging y asesor de Investigación en Imagen Biomédica en Quirónsalud Valencia. A sus espaldas cuenta con más de 500 publicaciones, siendo editor de nueve libros y autor de 56 capítulos de libros.
Por su parte, en el apartado de Cooperativismo, con el patrocinio de Caixa Popular, la estatuilla será para Consum, que celebra este año medio siglo de historia. La cooperativa valenciana cuenta actualmente con más de mil tiendas en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Andalucía y Aragón.
En el ámbito deportivo, con el patrocinio de IMED, el galardón será para Ricardo Ten, cuyo palmarés contempla 21 oros mundiales en natación, además de 25 medallas mundiales y 14 Campeonatos del Mundo de ciclismo.
A continuación se entregará el reconocimiento en la categoría de Acción Social, con el patrocinio de Grupo Gimeno, que este año será para el Casal de la Pau. Esta asociación ofrece atención y apoyo a personas reclusas o ya en libertad, mayores, enfermos, extranjeros sin familia, enfermos de VIH o personas con problemas de salud mental. Actualmente cuenta con una experiencia de 53 años de historia y atiende a una media de 500 personas al año.
El premio de Sostenibilidad, con el patrocinio de TM Grupo Inmobiliario, será para Heineken. La planta de la compañía en Quart de Poblet cumple medio siglo produciendo 1.350 millones de cañas al año y con el objetivo de llegar a ser cero emisiones en toda la cadena de valor en 2040 a nivel global.
Enrique y M. Ángeles Fayos, por su parte, obtendrán el reconocimiento en la categoría de Ocio, con el patrocinio de Fotur. Los hijos de Enrique Fayos, fundador del Teatro Olympia, gestionan la sala que abrió su padre, así como el Teatre Talia, el Auditori de Torrent, el Auditori de La Vall d’Uixó y el Teatre Auditori de Catarroja TAC;además, cuentan con diez compañías de teatro.
Asimismo, en el apartado de Trayectoria, con el patrocinio de Simetria, se premiará a José Maria Rubert por su dilatada carrera profesional. Rubert es un referente en comunicación y desarrollo empresarial en la Comunitat Valenciana. En el año 2000 fundó Zenithbr, una agencia de publicidad y medios valenciana independiente vinculada a Publicis Groupe que, veinticinco años después, goza de excelente salud y crece con sus clientes, anticipando cambios y elevando el estándar del sector.
Por último, el último reconocimiento será para la Esmar Music Eliana en la categoría de Educación, con el patrocinio de la Universitat Politècnica de València (UPV), cuyo modelo formativo la ha llevado a convertirse en más que una escuela de música. Enfocada en aportar formación musical orientada a la empleabilidad y a la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión musical en el siglo XXI se centra en los grandes valores que solo la educación artística aporta.
Precisamente, un cuarteto de cuerda de la Esmar pondrá el broche de oro a la gala con la interpretación de la Serenata Italiana de Hugo Wolf.
La jornada contará con un amplio seguimiento y cobertura a través de las ediciones impresa, digital y redes sociales de Levante-EMV que incluirá una completa galería fotográfica de la velada. n
Fotografías Levante-EMV