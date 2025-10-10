Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana Alice

Un total de 249 rayos cayeron sobre València en la madrugada del jueves

La dana Alice dejó un episodio de fuertes tormentas con carga eléctrica sobre el área metropolitana

Rayos cruzando el cielo de la Comunitat Valenciana desde Godella

Rayos cruzando el cielo de la Comunitat Valenciana desde Godella / Kai Försterling / EFE

Lucía Prieto

València

"¿Oíste el rayo que cayó anoche sobre las tres de la mañana?". Esta es la pregunta que la práctica totalidad de valencianos escucharon este jueves tras el intenso episodio de tormentas que azotaron el área metropolitana de València de madrugada. Minutos antes de las tres, un gran estruendo acompañado de un fortísimo relámpago despertó a la ciudad. Fue tal el asombro que muchos se preguntaban si habría caído al lado de su casa. Y lo cierto es que puede ser.

Pero no fue el único. Durante más de dos horas, la dana Alice se instaló sobre el 'Cap i casal' descargando fuertes lluvias con intenso aparato eléctrico.

Cerca de 800 rayos

Según ha compartido la Aemet en sus redes sociales, entre las 02:26 y las 04:37 de la mañana impactaron sobre la ciudad y sus alrededores un total de 249 rayos. La mayoría de ellos se concentraron en las poblaciones de l'Horta Sud, en València y en el mar. Además, contando también los rayos intranube, es decir, los que no llegan a tocar tierra, en total fueron 768.

Mapa de los rayos que cayeron el jueves de madrugada en València

Mapa de los rayos que cayeron el jueves de madrugada en València / Aemet

La dana Alice continúa azotando la Comunitat Valenciana. En su desplazamiento de sur a norte, las lluvias irán barriendo paulatinamente el litoral y prelitoral de Valencia, donde se esperan los mayores acumulados de agua este sábado.

