Dana Alice
Un total de 249 rayos cayeron sobre València en la madrugada del jueves
La dana Alice dejó un episodio de fuertes tormentas con carga eléctrica sobre el área metropolitana
"¿Oíste el rayo que cayó anoche sobre las tres de la mañana?". Esta es la pregunta que la práctica totalidad de valencianos escucharon este jueves tras el intenso episodio de tormentas que azotaron el área metropolitana de València de madrugada. Minutos antes de las tres, un gran estruendo acompañado de un fortísimo relámpago despertó a la ciudad. Fue tal el asombro que muchos se preguntaban si habría caído al lado de su casa. Y lo cierto es que puede ser.
Pero no fue el único. Durante más de dos horas, la dana Alice se instaló sobre el 'Cap i casal' descargando fuertes lluvias con intenso aparato eléctrico.
Cerca de 800 rayos
Según ha compartido la Aemet en sus redes sociales, entre las 02:26 y las 04:37 de la mañana impactaron sobre la ciudad y sus alrededores un total de 249 rayos. La mayoría de ellos se concentraron en las poblaciones de l'Horta Sud, en València y en el mar. Además, contando también los rayos intranube, es decir, los que no llegan a tocar tierra, en total fueron 768.
La dana Alice continúa azotando la Comunitat Valenciana. En su desplazamiento de sur a norte, las lluvias irán barriendo paulatinamente el litoral y prelitoral de Valencia, donde se esperan los mayores acumulados de agua este sábado.
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30