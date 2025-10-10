Tormentas en la Comunitat Valenciana: lo peor está en el mar

Los sistemas convectivos que está generando la dana Alice frente a las costas valencianas, un grupo de tormentas que interactúan entre sí y que forman estructuras mayores que pueden ocasionar lluvias torrenciales, fuertes vientos y granizo entre otros fenómenos, están empezando a entrar por el litoral.

Mucha lluvia se ha quedado en el mar, pero también está cayendo una gran cantidad de agua en aquellos puntos en los que las tormentas penetran hacia tierra firme. Lo peor se espera en el sur de la provincia de Alicante, donde cerca de la una del mediodía los sistemas convectivos que se estaban formando en el mar habían empezado a entrar por lugares como Torrevieja u Orihuela. Pero en la comarca de la Safor, en Valencia, las tormentas también están dejando importante acumulados que ya superan los 100 l/m2 en varios municipios.Y esta tarde, irán a más.

La tormenta que ha afectado hoy a Torrevieja descarga en el mar poco antes de tocar tierra. / Proyecto Mastral

Tormentas que llegan desde el mar

Las tormentas se forman en el mar, frente a las costas valencianas, y en las próximas horas los puntos a vigilar serán dos: el sur de Valencia y el norte de Alicante, puesto que se espera que allí los sistemas convectivos entren con fuerza en el mar.

Hasta ahora, gran parte de las lluvias se está quedando en el mar, donde las nubes descargan auténticas cortinas de agua. A primera hora de esta tarde, una de las tormentas estaba situada frente al litoral de Torrevieja y era perfectamente visible la enorme tromba de agua que estaba cayendo sobre el Mediterráneo. Poco después, ha iniciado una lenta penetración hacia tierra firme, donde ha dejado importantes cantidades de precipitaciones que han caido en forma de lluvias torrenciales.

La tormenta que ha afectado hoy a Torrevieja descarga en el mar poco antes de tocar tierra. / Proyecto Mastral

Hace unas semanas, cuando la Aemet activó la alerta roja en la costa de Valencia, ya sucedió esto y el episodio de lluvias fue menos intenso de lo que se esperaba gracias a que las tormentas descargaron su grueso en el mar. Ahora, la situación se repite en parte, aunque antes o después las tormentas seguirán entrando en tierra firme y, allí donde toquen la superficie, dejarán muchos litros.

Y lo peor es que el episodio aún no está ni siquiera próximo a finalizar puesto que una de sus características es que va a ser muy prolongado y las lluvias, muy persistentes. Por eso, la recomendación es permanecer atentos a la recomendación de las autoridades y a la evolución del fenómeno, siempre a través de canales oficiales.