Valencia se prepara para afrontar el día más adverso de las lluvias.

La dana Alice, responsable de las lluvias persistentes que vive la Comunitat Valenciana desde la madrugada del jueves, va a desplazarse a partir de la noche del viernes hacia el norte, por lo que la inestabilidad meteorológica se moverá también conforme viajen los embolsamientos de aire muy frío.

En su desplazamiento de sur a norte, las lluvias irán barriendo paulatinamente el litoral y prelitoral de Valencia, donde se esperan los mayores acumulados de agua en las próximas 24 horas, explica Juanjo Villena, redactor jefe del portal meteorológico Meteored y confirma la Aemet, que mantiene la alerta naranja por fuertes precipitaciones en todo el sur de la provincia y el litoral norte, además de elevarlo en la costa de Castellón para mañana sábado. La previsión es que se registren chubascos de más de 40 l/m2 en una hora y acumulados de más de 140 l/m2 en doce horas.

El tiempo en Valencia mañana sábado

Durante el sábado 11 de octubre, los sistemas convectivos que se forman en el mar como consecuencia de la acción de la dana Alice afectarán sobre todo al Golfo de Valencia y actuarán de dos formas bien diferenciadas.

En la próxima madrugada y en la primera mitad del sábado, la previsión meteorológica habla de "una línea de lluvias extensas" que se prolongará más o menos hasta el mediodía de mañana. Las precipitaciones se registrarán, una vez más, en el litoral y prelitoral valenciano y, allí donde las tormentas entren en tierra firme, las nubes descargarán con intensidad.

Avamet

La Agencia Estatal de Meteorología está convencida de que en algún momento de esta noche o de la próxima madrugada las lluvias harán acto de presencia en buena parte de la provincia de Valencia para, a partir del mediodía, dar un ligero respiro. El último aviso especial lanzado por la Aemet con motivo de este episodio de lluvias indica que en el entorno del cabo de La Nao, donde espera mucha lluvia, se podrían acumular "más de 250-300 l/m2" hasta mañana.

Al avanzar la tarde, ya cercanas las horas de la noche, las tormentas volverán a la carga de nuevo aunque en esta ocasión lo harán con más intensidad que extensión. Es decir: las precipitaciones serán muy fuertes o incluso torrenciales allí donde los sistemas convectivos toquen tierra, pero no afectarán a la totalidad del territorio sino que quedarán más localizadas. Afectarán a menos lugares pero, donde se den, dejarán muchísima agua.

Dónde está previsto que esto ocurra es algo que no está del todo claro, aunque los modelos de predicción meteorológica apuntan a la zona de València y la comarca de l'Horta como la más probable, así como a las áreas prelitorales que envuelven esos puntos, detalla Juanjo Villena. A última hora, estos chubascos podrían adentrarse también en puntos del Camp de Morvedre.

Los pronósticos están siendo especialmente complicados en este episodio de lluvias debido a que los vórtices (pequeños núcleos de aire muy frío) que conforman la dana Alice se desplazan de manera errática e impredecible. "Depende de hacia dónde se mueven, el peligro cambia de una zona a otra", aclara Villena.