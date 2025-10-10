El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "Las drogas evolucionan más deprisa que nuestra capacidad colectiva para reconocerlas"

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, aborda la problemática de las nuevas drogas de diseño que están irrumpiendo con fuerza en el mercado y sus terribles consecuencias. La última, el fallecimiento de un joven de 23 años esta semana en Campanar, que saltó al vacío tras consumir la nueva droga conocida como alfa o flakka: "Nunca había oído hablar hasta ahorade alfa o flakka, la nueva sustancia química que con un nombre simbólico circula sin control y que se ha convertido en un consumo recurrente durante las prácticas sexuales".

Urge actuar con anticipación y, sobre todo, recordar que detrás de cada consumidor hay una persona con ilusiones, con familia, con futuro

El auge del consumo de drogas y el pico detectado en el sistema sanitario supone todo un reto para las autoridades: "Hacen falta equipos que comprendan las causas del consumo y que analicen las posibles reacciones como la soledad no deseada o la homofobia". "Las drogas evolucionan más deprisa que nuestra capacidad colectiva para reconocerlas".

"Por eso, urge actuar con anticipación y sobre todo, recordar que detrás de cada consumidor hay una persona con ilusiones, con familia, con futuro".