A la espera del segundo arreón de las lluvias en Valencia

Si esta madrugada y esta mañana la amenaza era unas lluvias muy fuertes, incluso torrenciales, que iban a afectar a gran parte de la provincia de Valencia (como así ha sido), la de esta tarde y esta noche es unas precipitaciones que dejarán mucha agua en poco tiempo y que no serán tan extensas como las de esta mañana, pero sí más intensas.

Es decir, Valencia se enfrenta en las próximas horas al segundo arreón de las fortísimas lluvias que afectan a la Comunitat Valenciana desde la madrugada del jueves y que, a partir de la tarde, van a caracterizarse por las grandes cantidades de agua que descargarán allí donde toquen tierra. Pese a que la incertidumbre es elevada sobre el lugar en el que esto se producirá, los modelos de predicción meteorológica parecen apuntar a las comarcas de l'Horta y la Ribera como los puntos donde golpeará la tormenta.

Cuándo será lo peor de las lluvias en Valencia: Municipios y horas

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta tarde volverán las fuertes precipitaciones al litoral de Valencia, especialmente al área comprendida entre la capital del Túria y las zonas del prelitoral como la Ribera Alta.

La Aemet mantiene hasta la medianoche la alerta naranja por fuertes precipitaciones en casi toda la provincia de Valencia, a excepción del interior norte, donde está activa la alerta amarilla.

A continuación, una idea general de lo que se espera en Valencia en las próximas horas por algunos de los municipios más poblados y más representativos de la comarca a la que pertenecen.

Zona inundada en Almussafes este sábado. / Kai Försterling / EFE

Lluvias intermitentes hasta bien entrada la tarde, cuando se anuncian chaparrones de cierta intensidad que se prolongarán de manera más suave hasta la madrugada, cuando puede volver a descargar con fuerza.

Previsión del tiempo en València para esta tarde y la próxima madrugada, según la Aemet. / Aemet

Alboraia

Chubascos de cierta importancia esta tarde aunque los más fuertes y persistentes se esperan esta próxima madrugada.

Alginet

Chubascos ligeros y persistentes durante la tarde que, a primera hora de la tarde, se esperan que sean muy intensos, sobre todo hasta antes de la medianoche. Luego, irán remitiendo.

Alzira

Precipitaciones que se extenderán de manera continua a lo largo de toda la tarde y que en muchos momentos caerán con intensidad fuerte o muy fuerte. De madrugada la situación ya comenzará a volver a la normalidad.

Benifaió

Se espera mucha agua en las primeras horas de la noche. A partir de la medianoche, los chubascos perderán intensidad y ya casi no lloverá.

Carlet

Mucha agua desde primeras horas de la noche y hasta la madrugada. La intensidad puede ser muy fuerte.

Catarroja

La Aemet prevé una gran cantidad de precipitaciones que pueden ser muy intensas en muchos momentos de la tarde y la próxima noche. Las lluvias finalizarán bien entrada la madrugada.

Previsión de lluvias en Catarroja en las próximas horas, según el pronóstico de la Aemet para esta tarde y esta noche. / Aemet

Gandia

Chubascos de cierta intensidad en algunos momentos de la tarde. Situación regresando a la normalidad poco a poco.

Mislata

Algunos chubascos durante la tarde, aunque lo más significativo se espera esta madrugada sin llegar a ser tan intensos como esta mañana.

Paterna

Lluvias intermitentes esta tarde y más copiosas durante la madrugada pero ya sin tener un carácter tan fuerte como el de esta mañana.

Picassent

Chubascos persistentes esta tarde que a primera hora de la tarde adquirirán mayor intensidad. Apenas se prolongarán durante la madrugada.

Puçol

Lo más fuerte de la lluvia caerá de madrugada y puede ser de cierta intensidad en algunos momentos, pero nada que ver lo que ha ocurrido por la mañana.

Sagunt

Lluvias ligeras e intermitentes hasta la madrugada.

Silla

Tarde de mucha lluvia y muy fuerte que persistirá hasta bien entrada la madrugada.

Pronóstico de mucha lluvia para esta tarde y esta noche en Silla, según la previsión de la Aemet. / Aemet

Sueca

Mucha lluvia a partir de última hora de la tarde y hasta la madrugada. Puede caer con intensidad torrencial.

Torrent

Precipitaciones de cierta importancia que caerán durante la tarde y que se repetirán ya de madrugada.