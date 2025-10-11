Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia

Las fuertes lluvias han vuelto a provocar que se desborde el barranco de la Saleta. Así lo ha denunciado la asociación de afectados por la dana en Aldaia en un video subido recientemente a redes sociales. El agua ha desbordado la zona y pasado las barreras que se habían instalado para, precisamente, contener crecidas.

La dana Alice, la primera de la temporada, ha llegado a Valencia, donde se espera que hoy golpee con fuerza. Una gran tormenta fue la encargada de abrir las jornadas de precipitaciones y tormentas que empezaron el miércoles pasado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta naranja en casi toda la provincia de Valencia, el litoral norte de Alicante y toda la costa de Castellón.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, aseguró esta tarde que se prevé que, a partir de las 20:00 horas de este sábado, se produzcan tormentas puntuales que pueden ser "muy intensas" en las zonas de la Comunitat Valenciana en la que está activo el aviso naranja.

Son el litoral norte y sur de Castellón, el litoral e interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante, según ha indicado Irene Rodríguez tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Pueden caer lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 140 en doce horas en algunos puntos. En principio, este sábado era el día más adverso de este prolongado episodio de lluvias, que ya ha dejado inundaciones en Alicante, Murcia y algunos lugares de la provincia de Valencia. Las autoridades piden extremar las precauciones.

