Carreteras cortadas por la lluvia en la C. Valenciana

La dana Alice, la primera de la temporada, sigue descargando en la Comunitat Valenciana. Si este viernes lo peor se concentró en el sur de la autonomía y Murcia, en este inicio del fin de semana se ha desplazado hacia el norte. En ese barrido, la lluvia está generando problemas también en las carreteras, obligando incluso al corte de algunas vías.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), actualmente hay cuatro vías cortadas en la C. Valenciana. La alteración más relevante se registra en el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada hacia Cartagena, cortado al tráfico por inundación. La DGT recomienda tomar el desvío de la N-332.

Asimismo, hay cortes en otras tres carreteras autonómicas: la CV-598 a la altura de Montesa, la CV-520 entre Alginet y Algemesí y la CV-525, también a la altura de Algemesí.

Asimismo, en otras vías principales como la A-7, entre Picasssent y Alzira, y la A-3, entre Buñol y Cheste, se circula con dificultad debido a la intensidad de las lluvias, que están reduciendo sensiblemente la visibilidad.

Además, un tramo de medio kilómetro de la V-30, a su paso por Paterna, ha quedado impracticable esta mañana como consecuencia de la fuerte tromba de agua caída en la zona. Así lo ha advertido la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha señalado que del kilómetro 14 al 14,5 de la V-30, la vía estaba a las 10.00 horas en nivel negro por inundación.