La dana 'Alice' sigue activa después de descargar con fuerza en la Safor, la Costera, la Marina y la Vega Baja

La Comunitat Valenciana afronta su cuarto día con avisos meteorológicos por lluvias y tormentas provocados por la dana 'Alice', la primera con nombre propio de este otoño, que serán especialmente "fuertes y persistentes" en el litoral sur de la autonomía. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó avisos naranja -riesgo importante- en la mitad sur de la provincia de Valencia y en la costa de las tres provincias durante todo el sábado. Allí se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, con un registro de hasta 140 l/m2 en 12 horas.

Se trata de unos registros similares a los acumulados ayer viernes en muchos puntos de la autonomía. La dana 'Alice' descargó con fuerza en las Illes Columbretes con un registro de hasta 188 l/m2; y, también, en las comarcas de la Safor, la Costera, la Marina y la Vega Baja, según los registros de la red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En Almiserà, en la comarca de la Safor, se han acumulado 166,8 litros en las últimas 24 horas,

Destacan los 158 l/m2 del Genovés, los 146,5 de Barx, los 141 en Xàtiva o los 137,6 de Quatretonda. Pese al aviso rojo en Alicante, que se rebajó a nivel naranja a media tarde, el foco de la dana se desplazó hacia el mar donde se produjeron las tormentas más intensas. En Miramar fueron 155, en Castellonet de la Conquesta, 152,7, en Beniflà; y 152 en Llutxent. Según los registros de la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet), en el extremo sur de la provincia de Alicante también se han producido lluvias de intensidad, con 78,8 litros en Pilar de la Horadada o 70,2 litros en Torrevieja.

Precipitación acumulada ayer viernes en la Comunitat Valenciana. / Avamet

Incidentes aislados

Campos anegados por el temporal en la Costera. / Agustí Perales Iborra

La dana 'Alice' dejó ayer incidentes en varios puntos de la Comunitat Valenciana, aunque no hubo ninguno de gravedad. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, pidió precaución a la ciudadanía, sobre todo en la conducción por carretera, y cruzar barrancos, vados y pasos subterráneo; así como seguir informado a través de los canales oficiales.

El balance deja una veintena de carreteras cortadas en varios tramos o afectadas por desprendimientos, aunque la mayoría se concentraron en la Vega Baja. En la provincia de Valencia, se produjeron cortes del tránsito tanto en la CV-395, entre Chera y Sot de Chera, como en la CV-472, entre Los Corrales de Utiel y la N-330. Además, se clausuró temporalmente la CV-429 entre los kilómetros 16 y 28, por deterioros en estructuras entre las comarcas de la Hoya de Buñol y la Plana de Utiel-Requena, según datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ofrecidos a primera hora de la tarde de ayer. Además, un accidente de camión en la A7 a la altura de l'Alcúdia obligó a cancelar el paso del metro durante varias horas.

Agustí Perales Iborra

La lluvia provocó la caída de un ficus en la calle Pintor Sorolla de València. Y en municipios de las comarcas más afectadas hubo cortes de caminos y zonas anegadas; de ellas informaron, entre otros, los ayuntamientos de Gandia, que cerró los de Molí de Vent, Alqueria de Potes: acceso por Sèquia del Rei, camino fondo y Polígono Alcodar, Camino Fondo Cartonajes Unión, Assagador de Morant, camping la Naranja y el camino La Redona; y Oliva, que bloqueó los de Vell de Dénia, Vell de Gandia, Marjaletes, de les Bruixes y de l'Aigua Blanca. En Cullera, también se pidió precaución si se transitaba por el camino de La Coma por haberse acumulado "bastante agua".

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia atendió un total de 18 servicios relacionados con las lluvias. Los más destacados fueron el saneamiento de ramas y la retirada de árboles caídos en la vía pública, la retirada de elementos de la fachada en riesgo de caída, como cornisas o cascotes, y achiques de agua en edificios, aunque en menor medida.

Y en el terreno cultural, la organización del festival 'Love to Rock' suspendió su celebración, prevista para el viernes 10 y el sábado 11 en la Marina de València, por motivos de seguridad, ya que la integridad "de trabajadores y artistas está por encima de todo", señalaban en un comunicado emitido al mediodía de ayer.

Temporal marítimo en València. / Francisco Calabuig

Hasta cuándo lloverá

Avamet

Las precipitaciones continuarán durante todo el fin de semana y, también, estarán presentes a principios de la próxima semana. La Aemet prevé "chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes" al menos hasta el lunes, aunque los avisos meteorológicos decaen a partir de la segunda mitad del domingo, según la información ofrecida por la agencia a última hora de ayer viernes. Sin embargo, los modelos apuntan a que las lluvias harán acto de presencia durante toda la próxima semana, aunque aún está por determinar su intensidad, algo que se podrá concretar a medida que pasen los días.

Predicción meteorológica en València durante los próximos días. / Aemet

La situación en Castellón

En Castellón sigue en alerta por el impacto de la dana Alice. La lluvia ya provocó ayer diversas incidencias, como el colapso de parte de la fachada de una vivienda en Burriana, túneles y pasos inundados o desprendimientos, según informa Isabel Calpe. Sin embargo, lo peor se espera para las próximas horas al desplazarse hacia el norte la inestabilidad.

Derrumbe de una casa en Burriana. / Isabel Calpe

A priori, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado en el litoral de la provincia de Castellón el aviso naranja desde las 8.00 horas de hoy hasta el final de la jornada y amarillo en el interior. Esta situación ha impactado en la agenda de los municipios, con la suspensión de actos mientras las autoridades se afanan a tomar medidas preventivas.