Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas

El desplazamiento de la dana Alice hacia el norte dirige la inestabilidad meteorológica hacia Valencia y Castellón, que, hoy pasan a ser las más amenazadas por las intensas lluvias que desde la madrugada del jueves azotan la Comunitat Valenciana.

El movimiento de la dana ha ocasionado que las precipitaciones hayan llegado con fuerza al litoral y prelitoral de la provincia de Valencia desde esta pasada madrugada. Los chubascos se extenderán hasta el mediodía y, en algunos puntos, ya están golpeando con intensidad torrencial, como en l'Horta Sud y la Ribera, según confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En muchos lugares, además, las lluvias pueden continuar a última hora del sábado, aunque en esta ocasión lo harán de manera aún más intensa que esta mañana.

Según el último aviso especial emitido por la Aemet, "se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, que pueden acumular importantes cantidades de precipitación en cortos periodos".

Dos momentos diferenciados

El pronóstico del tiempo en Valencia hoy señala dos franjas temporales bien diferenciadas en algunos lugares de la provincia. La primera apunta a lluvias intensas y persistentes, en algunos casos muy fuertes o incluso torrenciales, mientras que la segunda anuncia precipitaciones más explosivas e intensas, aunque no se dará en toda Valencia.

A continuación, la previsión de la Aemet para hoy en algunos de los municipios más poblados y representativos de cada comarca.

València

Habrá lluvias intensas e intermitentes desde la madrugada, aunque el instante más adverso del episodio se espera para cerca del mediodía. Luego, ya en las últimas horas de la tarde e incluso por la noche, las precipitaciones volverán a repetirse. Esta vez serán más intensas y persistentes y pueden dejar acumulados de más de 50 l/m2 en apenas unas horas.

Previsión del tiempo en València por horas para mañana sábado 11 de octubre, según la Aemet. / Aemet

Alboraia

Poca lluvia de madrugada pero antes del mediodía con momentos de mucha intensidad. Chubascos intermitentes durante el resto del día que, bien entrada la tarde, se repetirán aunque esta vez con probable intensidad muy fuerte o incluso torrencial.

Alzira

Lluvias ligeras durante la primera parte de la madrugada que han adquirido más intensidad a partir de las 3.00 horas. Por la mañana continuarán las precipitaciones dispersas y, a primera hora de la mañana, es probable que se repita un episodio que deje muchos litros en poco tiempo. La jornada estará salpicada de chubascos y, en torno a las cinco de la tarde, la Aemet espera otra oleada de fuertes lluvias antes de que caiga la noche.

Gandia

Lo peor se espera de madrugada hasta el amanecer. Luego, habrá lluvias intermitentes que en algún momento de la tarde pueden caer ocasionalmente con más fuerza aunque ya sin la persistencia e intensidad de las horas anteriores.

Mislata

Precipitaciones ligeras de madrugada que antes del mediodía pueden convertirse en torrenciales en algunos momentos. Se mantendrán de manera intermitente durante todo el día pero con menor intensidad. A partir de media tarde, los chubascos volverán a repetirse: serán fuertes y se prolongarán incluso hasta la madrugada.

Ontinyent

Chubascos de madrugada. Tendrán mucha menos intensidad que en el litoral o en las zonas del prelitoral más próximas al mar. Durante el resto de la jornada podrían registrarse aún algunas precipitaciones pero de escasa entidad.

Paterna

Chubascos intermitentes de escasa entidad que por la mañana pueden ganar fuerza en algún momento. La jornada será relativamente tranquila hasta la tarde-noche, cuando las precipitaciones volverán a dispararse: serán intensas y persistentes hasta el punto de extenderse a la madrugada.

Sagunt

Lluvias intermitentes de madrugada y por la mañana que, por la tarde, adquirirán mayor entidad y persistencia. De hecho, se podrían alargar incluso a la madrugada del domingo.

Sueca

Lluvias muy fuertes de madrugada que perderán algo de intensidad tras el amanecer aunque seguirán siendo significativas y dejando cantidades importantes de agua. En las horas centrales del día habrá un ligero respiro y, por la tarde, regresarán los chubascos, que irán perdiendo fuerza conforme caiga la noche.

Torrent

Precipitaciones a partir de las últimas horas de la madrugada que persistirán durante la mañana y que, antes del mediodía, pueden caer con mucha fuerza. En las horas centrales de la jornada se esperan lluvias intermitentes que, a última hora, crecerán en intensidad.

Xàtiva

Precipitaciones de madrugada y hasta bien entrada la mañana. El episodio de lluvias podría repertirse por la tarde pero con mucha menos fuerza.