Las lluvias obligan a desalojar a 72 personas por el riesgo de desbordamiento del canal del trasvase Tajo-Segura en Pilar de la Horadada

Noche del viernes y madrugada de este sábado complicada en Pilar de la Horadada por las lluvias torrenciales provocadas por la dana Alice.

Los bomberos tuvieron que desalojar a 72 personas de las partidas rurales de Campillo, Almazara y Los Villenas ante el riesgo de desbordamiento del canal del postrasvase Tajo-Segura en Pilar de la Horadada, según ha informado puntualmente el Ayuntamiento pilareño desde la madrugada. Las familias pudieron regresar a sus casas a primera hora de este sábado.

Además, la acumulación de agua ha obligado a cortar al tráfico el túnel de la AP-7 por inundación, aunque a primera hora se ha restablecido la circulación sentido Torrevieja en un carril y permanecen cerrados los dos en sentido Cartagena.

Después de desescalar

La tromba de agua se produjo horas después de que la Generalitat hubiera rebajado la alerta a nivel naranja. Pero, de hecho, a las 02:45 la misma Generalitat Valenciana tuvo que declarar y activar la emergencia por nivel 1 de riesgo de inundación en todo el término, que quedó desactivada a primera hora de este sábado.

Está previsto que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ayer estuvo en Orihuela, Almoradí y Torrevieja, se desplace a la zona esta mañana.

Hasta las 14:00 del mediodía del viernes se habían recogido en la zona litoral de Torre de la Horadada 57,2 litros por metro cuadrado, en el casco urbano 45,4 y en el interior del término municipal pilareño, en Sierra Escalona y el monte, fueron registrados alrededor de 8 litros .

Tras las lluvias de carácter moderado que tuvieron lugar a lo largo de la tarde, a las 18:52 horas, la Generalitat desescaló la alerta en el litoral sur de Alicante, que pasaba a ser naranja.

En ese momento comenzó a llover con mayor intensidad, según ha indicado el Ayuntamiento de Pilar la Horadada, y las precipitaciones se focalizaron sobre este término municipal registrándose los primeros incidentes.

"Célula que gira sobre sí misma sin apenas moverse"

Sobre las 23:00 horas la Generalitat informó que se trataba de "una célula que tenemos encima de Pilar de la Horadada y que gira sobre sí misma sin apenas moverse". En ese momento se puso en marcha el PMA (puesto de mando avanzado) en el edificio de la Policía Local pilareña con presencia de bomberos de la Diputación de Alicante, policía local, protección civil, ambulancias, técnicos, concejales de Infraestructuras y Seguridad Ciudadana y alcalde José María Pérez, que prepararon el operativo y siguieron las instrucciones del mando de bomberos.

A esa hora ya se habían acumulado 176 litros en Pinar de Campoverde, 112 en la zona de costa y 153 en el centro de la población donde se procedió al corte de algunas calles por acumulación de agua, producida por el desbordamiento parcial de la rambla urbana. A las 02:45 la Generalitat declaró y activó la emergencia por nivel 1 en el municipio de Pilar de la Horadada.

El canal del Campo de Cartagena

En ese momento se recibió un aviso de posible desbordamiento del canal del postrasvase Tajo-Segura del Campo de Cartagena por lo que se ordenó la evacuación de la población que reside en las zonas vulnerables al desbordamiento del trasvase, Los Campillos, La Almazara y Los Villenas en el término municipal de Pilar de la Horadada.

El desbordamiento del canal podía estar motivado tanto por las precipitaciones recogidas en Pilar de la Horadada como por las producidas en los municipios murcianos vecinos de Los Alcázares, San Pedro y San Javier. El canal construido hace cuatro décadas a cielo abierto atraviesa en perpendicular la cuenca vertiente de numerosas ramblas procedentes de Sierra Escalona y Altaona y se inunda pese a que se han realizado pasos sobre el propio canal para evacuar esas ramblas, que ahora drenan con mayor violencia porque los bancales de invernaderos han colmatado su zona de vaguada natural.

Un total de 72 personas fueron trasladadas a instalaciones municipales, entre ellas 18 menores de edad y 2 personas con movilidad reducida. Además de 5 mascotas.

Vehículos atrapados

El túnel de la AP-7 fue cerrado al tráfico en ambos sentidos debido a la entrada de gran cantidad de agua que se acumuló sin posibilidad de drenaje. No se recibieron avisos por sótanos anegados, pero una decena de vehículos se quedaron bloqueados en las vías por acumulación de barro y agua.

Durante las últimas horas se han llevado a cabo las tareas de retirar el barro y las piedras que el arrastre ha dejado en la CV-925 en dirección hacia Pinar de Campoverde, avenidas de Lo Monte, Felipe VI, del Toro, de la Torre, de La Venta, de Las Salinas. Todas se encuentran cerradas al tráfico.

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que evite los desplazamientos por encontrarse la mayoría de las carreteras con piedra y barro y que permanezcan en sus casas hasta que la situación meteorológica mejore. Los picos de las llamadas se dieron entre las 19:45 hasta la 01:00 de este sábado, según los bomberos.

AP-7

En el casco urbano pilareño, a última hora de la noche del viernes y la madrugada de este sábado la rambla urbana experimentó una crecida importante. Aunque el temporal había afectado al litoral de Pilar de la Horadada con más 70 litros por metro cuadrado, una tormenta volvió a entrar desde el mar y descargar y estabilizarse sobre la zona interior del término, en Sierra Escalona, lo que provocó los problemas de inundaciones en numerosos puntos de la red de viales, diseminados y casco urbano.

Además, cerca de las 22:00 se cortó en ambos sentidos la AP-7 km 774 a la altura del Pilar de la Horadada por inundación. En esta infraestructura vial la Administración central acaba de invertir cinco millones de euros para mejorar su seguridad, sobre todo en iluminación y ventilación,, aunque no se han incorporado medidas para desalojar las aguas pluviales, que han obligado a suspender el tráfico en numerosas ocasiones en los últimos quince años.

En Pinar de Campoverde, urbanización situada al noroeste del término municipal, los accesos estaban anegados por la lluvia y los conductores tuvieron muchas dificultades para circular.

En la zona permanecen 4 dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat en modo preventivo.