Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un diluvio nocturno golpea la ciudad de València

La Aemet situaba en el 'cap i casal' y l'Horta Sud una de sus zonas de "adversidad" potencial durante la fuerte descarga de agua

Diluvio en València

Diluvio en València

Miriam Bouiali

Juanma Vázquez

Juanma Vázquez

València

Las fuertes lluvias, traídas por la dana Alice, que durante todo el día se han estado registrando en diversos puntos de la geografía valenciana han provocado un auténtico diluvio durante las primeras horas de la noche de este sábado en la ciudad de València. Tanto es así que pasadas las 22 horas, la Aemet situaba en el área que compone el 'cap i casal' una de sus "zonas de adversidad potencial" en base a los datos que registraba su radar. En concreto, esta tormenta fuerte no solo golpeaba a València, sino que también ponía en alerta a l'Horta Sud y a la zona norte de la comarca de la Ribera Alta, enclave en el que esta tarde una tromba dejaba más de 100 litros por metro cuadrado en una hora en municipios como Carcaixent, donde se inundaron las calles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
  2. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  3. DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
  4. Cuándo se esperan las lluvias más intensas en València: horas y municipios
  5. Valencia se prepara para afrontar el día más adverso de las lluvias
  6. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  7. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  8. Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana

Un diluvio nocturno golpea la ciudad de València

Un diluvio nocturno golpea la ciudad de València

Mazón señala que lo peor de la dana en Pilar de la Horadada sucedió "cuando la Aemet había quitado la alerta roja"

Mazón señala que lo peor de la dana en Pilar de la Horadada sucedió "cuando la Aemet había quitado la alerta roja"

Emergencias prevé tormentas "muy intensas" en la Comunitat Valenciana a partir de las 20:00 horas

Emergencias prevé tormentas "muy intensas" en la Comunitat Valenciana a partir de las 20:00 horas

La Generalitat confirma que Mazón no asistirá los actos del Día de la Fiesta Nacional por las lluvias

La Generalitat confirma que Mazón no asistirá los actos del Día de la Fiesta Nacional por las lluvias

Debate abierto: el regreso del cambio de hora más cuestionado

Debate abierto: el regreso del cambio de hora más cuestionado

DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Una tromba deja 70 litros por metro cuadrado en media hora en Carcaixent e inunda las calles

DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Una tromba deja 70 litros por metro cuadrado en media hora en Carcaixent e inunda las calles

Retrasos y trenes cancelados en la C1 y C2 de Cercanías por los efectos de 'Alice'

Retrasos y trenes cancelados en la C1 y C2 de Cercanías por los efectos de 'Alice'

Revivir la dana: "La lluvia te pone en alerta, hay mucho miedo"

Revivir la dana: "La lluvia te pone en alerta, hay mucho miedo"
Tracking Pixel Contents