Un diluvio nocturno golpea la ciudad de València

Las fuertes lluvias, traídas por la dana Alice, que durante todo el día se han estado registrando en diversos puntos de la geografía valenciana han provocado un auténtico diluvio durante las primeras horas de la noche de este sábado en la ciudad de València. Tanto es así que pasadas las 22 horas, la Aemet situaba en el área que compone el 'cap i casal' una de sus "zonas de adversidad potencial" en base a los datos que registraba su radar. En concreto, esta tormenta fuerte no solo golpeaba a València, sino que también ponía en alerta a l'Horta Sud y a la zona norte de la comarca de la Ribera Alta, enclave en el que esta tarde una tromba dejaba más de 100 litros por metro cuadrado en una hora en municipios como Carcaixent, donde se inundaron las calles.