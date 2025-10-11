DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Diluvios por tres tormentas que entran por el Saler hasta la Ribera Alta, Gandia y Camp de Morvedre

La dana Alice, la primera de la temporada, ha llegado a Valencia, donde se espera que hoy golpee con fuerza. Una gran tormenta fue la encargada de abrir las jornadas de precipitaciones y tormentas que empezaron el miércoles pasado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta naranja en casi toda la provincia de Valencia, el litoral norte de Alicante y toda la costa de Castellón.

Pueden caer lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 140 en doce horas en algunos puntos. En principio, hoy será el día más adverso de este prolongado episodio de lluvias, que ya ha dejado inundaciones en Alicante, Murcia y algunos lugares de la provincia de Valencia. Las autoridades piden extremar las precauciones.

Lluvias en Valencia: última hora de la dana Alice

Marga Vázquez Dos tormentas entran por el Saler y Gandia Tres núcleos de tormenta están activos desde primera hora de hoy sábado, uno entra desde el mar por el Saler y se extiende hasta el Marquesat, en la Ribera Alta, mientras que otro afecta a la Safor, ya muy golpeada por las lluvias desde ayer, y el tercero por el Camp de Morvedre. En algunos puntos está diluviando.

Una explosión en plena rotonda: Así suena el brutal impacto de un rayo en Rojales El paso de Alice por la Comunitat Valenciana está dejando imágenes impresionantes. Además de las inundaciones y crecidas de barrancos en algunos puntos del sur de la provincia de Alicante, la fuerte inestabilidad atmosférica trae consigo también mucha actividad eléctrica. Una de las imágenes del día es la espectacular caída de un rayo en Rojales.

José Luis G. Llagües El temporal descarga más 127 litros en ocho horas en el Genovés, 110 en Xàtiva y 109 en Llutxent El paso de la dana Alice por las comarcas de interior ha dejado acumulados de más de 100 litros en ocho horas en localidades de la Costera. Así, los picos pluviométricos se han localizado en las poblaciones de El Genovés -127 litros en ocho horas- y Xàtiva -110 litros en el mismo lapso de tiempo-. Las lluvias han sido incesantes desde ayer por la noche, aunque ahora parecen haber parado. Sin embargo, los expertos apuntan que la situación de inestabilidad atmosférica no ha acabado y podría alargarse hasta el inicio de la próxima semana en el peor de los casos. En Barxeta, Llocnou d'En Fenollet y Montesa también se han recogido más de 80 litros de agua en ocho horas. Lee toda la información aquí.

V. L. Deltell Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elx: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa” Jesús Bernabé Manresa, un vecino del campo de Elx, vivía a media tarde del jueves uno de los momentos más angustiosos “si no el que más”, de su vida, después de que una avenida repentina de agua del río Vinalopó arrastrara su coche cuando regresaba a casa y lo cubriera casi por completo. El suceso, ocurrido en un camino rural que conecta la zona del restaurante Nugolat con la carretera del León, dejó su vehículo siniestro total y al propio Bernabé “con el agua al cuello”, según relata. Lee la info completa aquí

Sergi Sapena El depósito del Clot de la Mota evita la inundación de la playa de Gandia Salvo algunos momentos de fortísima precipitación, y también de la excepción que supone la urbanización de Kentucky, situada junto al marjal, las calles de la playa de Gandia esta vez no se han inundado a pesar de que, entre las 12 de la noche y las 2 de la tarde de este lunes, en ese lugar se recogieron más de cien litros por metro cuadrado. Lee aquí la info completa

Adrián Bachero Diluvio sobre Columbretes: La dana Alice deja el récord de lluvia en las islas con 164 l/m2 Los efectos de la dana Alice en la provincia de Castellón son toda una realidad. Si la jornada de ayer las precipitaciones no fueron muy persistentes pero la alerta obligó a cancelar o cambiar de ubicaciones muchos de los actos de la festividad del 9 d'Octubre, el tiempo hoy sí descarga lluvia con fuerza. La provincia de Castellón se encuentra en alerta amarilla en todo su litoral, que ha amanecido con intensas precipitaciones, lejos de la alerta roja en puntos de Valencia y Alicante. Pese a ello, les Illes Columbretes han registrado el récord de lluvia, con un acumulado de 164 l/m2 durante el viernes, tal y como destacan desde Avamet. Leer toda la info aquí

Marga Vázquez Tormentas en la Comunitat Valenciana: lo peor está en el mar Los sistemas convectivos que está generando la dana Alice frente a las costas valencianas, un grupo de tormentas que interactúan entre sí y que forman estructuras mayores que pueden ocasionar lluvias torrenciales, fuertes vientos y granizo entre otros fenómenos, están empezando a entrar por el litoral. Leer toda la info aquí

Los municipios donde más ha llovido hasta ahora La dana alice ya está mostrando su fuerza y, durante toda la jornada de hoy, la provincia de València permanecerá en alerta naranja en las zonas del interior sur y del litoral sur. La alerta sobre el litoral lleva latente desde ayer y permanecerá, como mínimo, hasta el final del día. En el interior sur de València, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha declarado la alerta naranja esta misma mañana y estiman que así seguirá siendo hasta última hora del sábado. Según la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (AVAMET), estos son los municipios en los que se han precipitado más de 100 litros por metro cuadrado en València a esta hora. Leer toda la info aquí