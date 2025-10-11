Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Diluvios por tres tormentas que entran por el Saler hasta la Ribera Alta, Gandia y Camp de Morvedre

Las precipitaciones pueden registrar intensidad torrencial durante esta jornada

Marga Vázquez

València

La dana Alice, la primera de la temporada, ha llegado a Valencia, donde se espera que hoy golpee con fuerza. Una gran tormenta fue la encargada de abrir las jornadas de precipitaciones y tormentas que empezaron el miércoles pasado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta naranja en casi toda la provincia de Valencia, el litoral norte de Alicante y toda la costa de Castellón.

Pueden caer lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 140 en doce horas en algunos puntos. En principio, hoy será el día más adverso de este prolongado episodio de lluvias, que ya ha dejado inundaciones en Alicante, Murcia y algunos lugares de la provincia de Valencia. Las autoridades piden extremar las precauciones.

Lluvias en Valencia: última hora de la dana Alice

DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Diluvios por tres tormentas que entran por el Saler hasta la Ribera Alta, Gandia y Camp de Morvedre

Valencia afronta hoy el día más adverso de las lluvias

La nota de Castellano en las PAU fue más baja que la de Valenciano en 4 de los últimos 7 años

El Roig Arena, un revulsivo para la ciudad de València con ambición internacional

La dana 'Alice' sigue activa después de descargar con fuerza en la Safor, la Costera, la Marina y la Vega Baja

El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo

Las lluvias retrasan la quema de la paja del arroz y también la retirada

Dos colegios valencianos aplican tecnología de la UPV para prevenir riesgos emocionales tras la dana

