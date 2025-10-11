Emergencias pide a los ayuntamientos cortar barrancos "aunque estén secos" ante posibles avenidas

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido a las 11.00 horas de este sábado un aviso especial por las lluvias que está dejando la dana Alice en la C. Valenciana en el que advierte sobre su "persistencia" y los "acumulados muy importantes" que puede dejar en algunos puntos. En una comparecencia posterior a esa reunión, el conseller del ramo, Juan Carlos Valderrama, ha aconsejado a los ayuntamientos que extremen la precaución en los barrancos, "aunque estén secos", para prevenir posibles avenidas.

Valderrama ha señalado que el aviso que se ha remitido a los consistorios informa "sobre la persistencia de las lluvias y la torrencialidad de alguna de ellas en algún momento determinado por estacionamiento", por lo que ha aconsejado a los gobiernos municipales que "corten" sus "barrancos o cauces, aunque estén secos, porque en cualquier momento puede haber alguna avenidad".

Asimismo, el conseller les ha solicitado que "trasladen la información a la ciudadanía de que no cojan vehículos" y eviten desplazamientos salvo que sea "estrictamente necesario". Igualmente, Valderrama ha incidido en la "importancia de la autoprotección", solicitando a los vecinos que adopten "todas las medidas cautelares". Además de no salir de casa, ha pedido que no crucen barrancos ni aparquen cerca de cauces y que se informen por las vías oficiales.

Atención a la Vega Baja y la zona cero

El conseller ha destacado también la "incertidumbre importante" que todavía existe en torno a la evolución de la dana Alice, y ha pedido estar "atentos en todo momento" especialmente en la Vega Baja y en la zona cero de la dana del 29 de octubre.

En la comarca alicantina, muy castigada por las lluvias el viernes, se mantiene un "dispositivo preventivo", mientras que en l'Horta Sud "también hay un dispositivo específico" ante esas precipitaciones que se están registrando este sábado, que como ha destacado Valderrama están siendo "torrenciales y persistentes" en algunos puntos, dejando esos acumulados "importantes" que pueden causar "problemas" en el alcantarillado, que todavía no se ha recuperado tras la barrancada de hace casi un año.

Casi 400 incidentes en el 112

En cuanto al balance de esta pasada noche, Valderrama ha explicado que el punto de mayor "preocupación" ha sido Pilar de la Horadada, donde el desborde de una rambla por la noche ha obligado a la evacuación de unas 70 personas que habitan en diseminados, que ya han podido regresar a sus viviendas este sábado, según ha informado el conseller. Aun así, se mantiene la situación 1 del plan de emergencias por inundaciones.

Durante la noche, ha añadido Valderrama, el 112 ha recibido la notificación de 392 incidentes, la gran mayoría en las provincias de Alicante (222) y de Valencia (160).