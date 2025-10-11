Emergencias prevé tormentas "muy intensas" en la Comunitat Valenciana a partir de las 20:00 horas

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha asegurado que se prevé que, a partir de las 20:00 horas de este sábado, se produzcan tormentas puntuales que pueden ser "muy intensas" en las zonas de la Comunitat Valenciana en la que está activo el aviso naranja.

Son el litoral norte y sur de Castellón, el litoral e interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante, según ha indicado Irene Rodríguez tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Más de 100 litros en una hora

La secretaria autonómica ha hecho referencia a la situación que estas tormentas intensas están produciendo ya en algunos municipios como Carcaixent (Valencia), donde se han registrado acumulados muy elevados de 110 litros por metro cuadrado en una hora.

Redacción Levante-EMV

"Hay que estar muy alerta y precavidos esta tarde, esta noche y de madrugada ante esas tormentas que se esperan en lugares puntuales y pueden ser muy intensas en zonas donde tenemos el aviso naranja".

Asimismo, ha dicho que el litoral sur de Alicante ha pasado del nivel naranja al amarillo y se va a retirar la situación 1 de Emergencias que habían decretado para el municipio de Pilar de la Horadada (Alicante), donde la pasada madrugada evacuaron tres pedanías, aunque todos han podido volver a sus casas.

Más de 500 incidentes

También ha indicado que durante la reunión se han revisado todos los incidentes recibidos en el teléfono 112 de Emergencias desde el pasado 9 de octubre hasta este sábado, el tiempo que ha lleva activa la dana Alice. Han sido 29 en Castellón, 233 en Alicante y 309 en Valencia, todos relacionados con las lluvias.

Por último, ha destacado que hay que extremar las precauciones, prestar la máxima vigilancia y recordar las medidas de autoprotección: no usar el vehículo si no es absolutamente necesario, seguir todas las indicaciones que den las autoridades, y e informar de cualquier emergencia al 112.