La Generalitat confirma que Mazón no asistirá los actos del Día de la Fiesta Nacional

Mazón no asistirá a los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid ni a la posterior recepción ofrecida por los Reyes. Fuentes de la Generalitat así lo han confirmado, alegando la situación que está dejando la dana Alice en la Comunitat Valenciana y la "variabilidad" de las previsiones meteorológicas para esta noche y la jornada de mañana.

"Ante la persistencia, acumulación y especialmente debido a la variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no asistirá en Madrid a los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional ni a la posterior recepción ofrecida por Sus Majestades los Reyes", han anunciado desde la Generalitat.

Otra ausencia notable será la de María José Catalá, alcaldesa de València, que no acudirá "por motivos familiares". Este año, Casa Real ha invitado a los alcaldes de los municipios de l'Horta Sud afectados por la dana del 29 de octubre.

La Comunitat Valenciana está desde el pasado jueves 9 de octubre en alerta por el paso de la dana Alice, que ha llevado a activar alertas meteorológicas en distintas zonas, y mañana seguirá activa la alerta naranja en el litoral norte de Castellón y la amarilla en el litoral sur de esa provincia, así como en el litoral norte y sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.