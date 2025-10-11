Los municipios de Valencia que más agua han recogido hoy

Las lluvias que han caído hoy en la provincia de Valencia, que afronta la jornada más adversa de este episodio de lluvias motivado por la dana Alice, han dejado cantidades que superan los 100 l/m2 en muchos puntos. En algunos, las precipitaciones han sido de carácter torrencial y han provocado inundaciones repartidas por todo el territorio.

Las tormentas que han penetrado por el mar y se han adentrado en tierra firme han repartido cantidades ingentes de agua en aquellos lugares a los que han llegado. Tres muy intensas han penetrado por el Saler hasta la Ribera Alta, muy afectada hoy por las precipitaciones, mientras que otra lo ha hecho por la zona de Sagunt y una tercera por el área de Gandia.

Las localidades donde más agua ha caído hoy

Las lluvias de esta madrugada y esta mañana han sido muy extensas y han estados muy repartidas. Según los datos recogidos por la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los municipios de Valencia donde más ha llovido hasta las dos de la tarde son estos: