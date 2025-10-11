Balance hasta las 14.00 horas
Los municipios de Valencia que más agua han recogido hoy
En algunos puntos las lluvias han sido torrenciales esta mañana
Las lluvias que han caído hoy en la provincia de Valencia, que afronta la jornada más adversa de este episodio de lluvias motivado por la dana Alice, han dejado cantidades que superan los 100 l/m2 en muchos puntos. En algunos, las precipitaciones han sido de carácter torrencial y han provocado inundaciones repartidas por todo el territorio.
Las tormentas que han penetrado por el mar y se han adentrado en tierra firme han repartido cantidades ingentes de agua en aquellos lugares a los que han llegado. Tres muy intensas han penetrado por el Saler hasta la Ribera Alta, muy afectada hoy por las precipitaciones, mientras que otra lo ha hecho por la zona de Sagunt y una tercera por el área de Gandia.
Las localidades donde más agua ha caído hoy
Las lluvias de esta madrugada y esta mañana han sido muy extensas y han estados muy repartidas. Según los datos recogidos por la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los municipios de Valencia donde más ha llovido hasta las dos de la tarde son estos:
- Sollana (el Romaní) 151,0 l/m2
- Alcàsser 124,2 l/m2
- Gandia 119,9 l/m2
- Alginet 118,8 l/m2
- València (l'Albufera) 112,4 l/m2
- Puçol 107,5 l/m2
- Sueca 97,5 l/m2
- Sagunt 91,2 l/m2
- Real 85,6 l/m2
- Albalat dels Sorells 81,0 l/m2
- Miramar 78,6 l/m2
- el Saler 78,2 l/m2
- Benirredrà 76,6 l/m2
- Port de Sagunt 75,2 l/m2
- Massalfassar 73,7 l/m2
- Paterna 72,3 l/m2
- Segart 72,2 l/m2
- la Pobla de Farnals 72,2 l/m2
- Meliana 71,0 l/m2
- Palmera 70,2 l/m2
- Carpesa 69,6 l/m2
- Almàssera 69,2 l/m2
- Burjassot 69,0 l/m2
- Rafelcofer 67,2 l/m2
- Serra 67,0 l/m2
- Quart de Poblet 65,6 l/m2
- Rafelbunyol 65,4 l/m2
- Fortaleny 65,3 l/m2
- Alboraia 65,2 l/m2
- Nàquera 64,8 l/m2
- Oliva 64,6 l/m2
- Moncada 64,4 l/m2
- Barx 63,0 l/m2
- Cullera 62,6 l/m2
- Aldaia 62,0 l/m2
- Real de Gandia 61,6 l/m2
- Carcaixent 61,2 l/m2
- la Font d'en Carròs 60,9 l/m2
- Massamagrell 60,8 l/m2
- Alzira 59,2 l/m2
- Dos Aguas 58,4 l/m2
- Macastre 58,2 l/m2
- Cortes de Pallás 58,0 l/m2
- Palma de Gandia 56,4 l/m2
- Albalat de la Ribera 56,2 l/m2
- Benicull de Xúquer 55,9 l/m2
- Montserrat 55,0 l/m2
