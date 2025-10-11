El Roig Arena, un revulsivo para la ciudad de València con ambición internacional

Premios Levante-EMV 2025 / ED

El Roig Arena se ha convertido en todo un hito para la ciudad de València: el gran recinto construido por el empresario Juan Roig (Mercadona), con un diseño de primer nivel, se sitúa en la vanguardia europea de los espacios para espectáculos y eventos deportivos o empresariales. Este emblemático espacio, que recibe su nombre en homenaje a la familia Roig, tiene su origen en la temporada 2016-2017, cuando el Valencia Basket ganó la Liga y se planteó la opción de superar la Fonteta de Sant Lluis. Solo un año después, el Ayuntamiento de València aprobó el proyecto catalogado de interés general, y en 2020, en plena pandemia, se puso la primera piedra. Cinco años después, y con una inversión total de 400 millones de euros, sufragados íntegramente por el presidente de Mercadona, es una realidad.

En su faceta deportiva, el Roig Arena ha pasado a ser la casa del Valencia Basket. Y ya ha hecho historia al batir el récord de abonados, con más de 15.000 socios entre el equipo masculino y el femenino, y de asistencia en un debut liguero, con 14.818 espectadores, el pasado 5 de octubre en la primera jornada de la Liga Endesa que enfrentó al club taronja con el Barça.

En el plano cultural, el recinto va camino de convertirse en parada imprescindible para las grandes estrellas que visiten el país: con una capacidad para 20.000 personas y una tecnología visual y acústica única en España, ha acogido ya a Camilo, Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, los australianos Cat Empire y a Joaquín Sabina, espera para finales de octubre a Quevedo o La Cabra Mecánica, y para los próximos meses llegarán los espectáculos de Raphael, Los40 Music Awards con Aitana y Ed Sheeran, Bisbal, Hans Zimmer, The Waterboys, Laura Pausini, Pablo Alborán o Amaia, entre muchos otros.

Además, el «arena» busca erigirse como motor social y económico para el barrio de Quatre Carreres, donde está ubicado. Su puesta en marcha llegó acompañada de tres infraestructuras complementarias pagadas y construidas por Juan Roig, como el CEIP «Les Arts», con 400 plazas, en funcionamiento desde 2021. También se construyeron dos espacios de estacionamiento, uno en altura y otro en superficie, con un total de 1.200 plazas; y se ha impulsado un espacio urbanizado de 40.000 metros cuadrados, que incluye un parque de 20.000 metros cuadrados, donde se plantaron 340 árboles, y se han instalado juegos infantiles, una cancha polideportiva y nuevo mobiliario, así como unas gradas y zona de picnic. Todo un «proyecto de ciudad», centrado en lo local, pero con ambición internacional.

Por este compromiso social real y por ser una fuente de oportunidades, Levante-EMV, con el patrocinio de Iberdrola, han decidido otorgar el Premio del Año al Roig Arena, el recinto multiusos más grande de la ciudad de València y uno de los mejores «arena» de Europa, que espera generar un impacto económico de 150 millones de euros y un millón de asistentes al año.

La catedral del ocio en València

Con 35 metros de altura, la catedral del ocio en València se abre paso en la avenida Antonio Ferrandis. Su imponente cubierta —fabricada con 8.600 placas porcelánicas de color gris y diseñada para garantizar un aislamiento térmico y acústico eficientes— es un atractivo visual inconfundible, especialmente al verse iluminada. En su interior, el recinto alberga la tecnología visual más puntera y un diseño que persigue mejorar la experiencia del público al máximo, con un sistema acústico que garantiza el mejor sonido a gran volumen con un mínimo impacto en el exterior y con un claro compromiso por la sostenibilidad energética. Para el funcionamiento de toda esta infraestructura se han generado 500 puestos de trabajo directos, sin contar con el empleo generado en las empresas proveedoras.

La pista central cuenta con tres anillos de asientos y una veintena de palcos y está dispuesta con más de 1.000 m² de pantallas interiores, así como un videomarcador de 223 m² y un videowall de 500 m². El auditorio tiene una capacidad de hasta 2.000 personas, un espacio más íntimo, configurable, polivalente y con una acústica impresionante. Para eventos corporativos, el recinto ofrece un espacio principal modulable, con capacidad de 1.000 a 13.000 asistentes, además de un auditorio para encuentros más reducidos (hasta 750 personas sentadas) y otros espacios como la Sala Jardín, Galería, Lounge o Mirador

El Roig Arena dispone también de una terraza abierta al público con zona de restauración y cafeterías de diseño, donde se puede escoger entre Poble Nou, un restaurante de alta cocina valenciana, Ultramarinos Roig con diferentes platos tradicionales, y El Mercat, con seis establecimientos (Hundred, Per Me, La Mesedora, Maverick’s, Dicho (pop-up), Adicto y Adicta y Xé Chicken).