Ona Botella, el rayo de luz y vida que emergió el día de la dana

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

La vida se abre camino incluso en los escenarios más hostiles. Cuando la oscuridad lo envuelve todo, existe un resquicio por el que se cuela un rayo de luz y la esperanza emerge inesperadamente, como una gran ola en el mar embravecido. Ona es un claro ejemplo de ello. El 29 de octubre de 2024, cuando la dana devoraba todo lo que encontraba a su paso en la provincia de València, llegaba al mundo Ona Botella Martínez.

En medio de un aura de irrealidad, de encaje emocional de todo lo que estaba pasando, fue una noticia que nos ancló a la idea de que ‘hay que seguir’. Ona vino al mundo ajena a la tragedia y con las ganas de vivir propias de un bebé que quiere comer, dormir y sentirse cuidado.

Una luz en la adversidad

Cuatro minutos después de que la alarma de Protección Civil sonara en los móviles de miles de valencianos, exactamente a las 20:04 horas, la pequeña Ona abría los ojos por primera vez en el Hospital de la Ribera, para alegría de sus padres, Lourdes y Pepe, que vivían con inquietud y preocupación todo lo que acontecía de puertas para afuera. «Cuando empecé a escuchar el ruido en todos los teléfonos, ahí sí que me asusté porque no entendía nada», reconoce Lourdes. A pesar de la situación, «todo fue perfecto en el hospital».

El de Ona fue uno de los tres partos registrados en el Hospital de la Ribera el día de la dana, «una luz en medio de la catástrofe», recuerda su madre. Esa ola necesaria que recuerda la necesidad de levantarse y avanzar, dar lo mejor de uno mismo para recuperarse de la adversidad y contribuir a mejorar este mundo y velar por las futuras generaciones.

Aunque su niña les daba la fuerza necesaria para seguir adelante, los inicios fueron duros. El camino de vuelta a su casa de l’Alcúdia se convirtió en una odisea, todo a su alrededor era desolador. La localidad fue una de las más afectadas por el desbordamiento del río Magro.

Por suerte, se salvó todo lo que compraron para cuando naciera la pequeña (cuna, ropa, pañales y demás) y gracias a la solidaridad de sus vecinos, su casa y su coche sobrevivieron a la crecida del río, al levantar un muro de contención.

La riada dejó al municipio de l’Alcúdia sin agua potable, un servicio básico que precisa una criatura en sus primeros días y su madre, que tenía que recuperarse de la cesárea. Por esta y otras razones, los padres de Ona decidieron trasladarse a casa de los abuelos paternos, en Càrcer.

En el plano emocional, el nacimiento de Ona fue terapéutico para toda la familia, sostenerla en brazos les aportaba calma e insuflaba ánimo, alejando el estrés y la ansiedad de sus vidas: «Un bebé te entretiene, te saca de los pensamientos negativos, te da vida. Ona no se enteró de nada, pero para nosotros fue un apoyo enorme», confiesa la madre primeriza».

Emma Gómez Pastor

Mención especial

Con la mirada puesta en la catástrofe de aquel 29 de octubre —que supuso un antes y un después para la Comunitat Valenciana—, Levante-EMV ha decidido hacer entrega de un Reconocimiento Extraordinario a Ona Botella, la bebé que, sin saberlo, llegó al mundo en medio de una jornada sumida en el caos.

A punto de cumplir su primer año de vida, la familia recibirá el sentido reconocimiento en el preludio del primer aniversario de la dana y, también, el primer cumpleaños de Ona. «Cuando sea mayor, le contaremos la anécdota de su nacimiento, que seguro que no se nos olvidará jamás», reconoce su madre.

Este reconocimiento especial, que cuenta con el patrocinio de Porcelanosa, marcará el comienzo de la gala de los Premios Levante-EMV 2025. El evento se celebrará el próximo día 15 de octubre en el Palacio de Congresos de València.