El PSPV reclama al Consell un plan que garantice una "acogida digna" de los menores no acompañados

El PSPV ha reclamado este sábado al Consell de Carlos Mazón un plan "dotado con recursos económicos y profesionales" que" garantice una acogida digna" a los menores no acompañados que llegan a la Comunitat Valenciana, un reparto que la Generalitat está recurriendo ante la justicia.

Así lo ha trasladado este sábado la secretaria de Migraciones del PSPV, Yaissel Sánchez, quien ha tildado de "claramente insuficiente" los pasos que está dando la Generalitat para recibir a los niños y niñas pues, ha explicado, "su único plan consiste en pasarles el tema a los ayuntamientos y que estos se hagan cargo sin ningún tipo de ayuda".

En este sentido, la dirigente socialista ha afirmado que “es imprescindible que la administración autonómica esté a la altura de las circunstancias y ponga a disposición de los menores todos los recursos necesarios” y ha subrayado que “estamos hablando de cuestiones tan básicas como su escolarización y el acceso a una sanidad pública en igualdad de condiciones que el resto de valencianos y valencianas”.

Además, ha remarcado que “la Generalitat no puede ser en este proceso de acogida un mero espectador, tiene que ser quien marque los pasos a seguir y por supuesto defender en todo momento a los menores por una cuestión de derechos humanos·.

"Niños y niñas, no objetos"

Con todo ello, la también diputada en las Corts Valencianes ha advertido a Mazón y a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, que “como máximos responsables no pueden pretender que sean los ayuntamientos los que asuman una gestión que es de la Generalitat“, y ha recordado que “estamos hablando de niños y niñas, no de objetos a repartir”. “Esperamos que esta vez el PP de Mazón esté a la altura de las circunstancias”, ha concluido.

Yaissel Sánchez ha censurado que el PP “está utilizando a los niños y niñas que huyen del hambre y de la miseria como si fueran una mercancía”. “Es inaceptable y exigimos al Consell de Mazón que asuma de una vez sus competencias y ponga en marcha un Plan serio, con recursos y profesionales y con centros de acogida en condiciones. Estamos ante una cuestión de humanidad, de respeto a los derechos humanos”, ha aseverado la responsable socialista de Migraciones.