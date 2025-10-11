Retrasos y trenes cancelados en la C1 y C2 de Cercanías por los efectos de 'Alice'

Además de en la red de carreteras y en la de metro, las lluvias que está descargando la dana Alice en la Comunitat Valenciana están provocando también incidencias en la red de Cercanías de Renfe.

Según informa la empresa en redes sociales, en estos momentos se están registrando retrasos e incluso cancelaciones de trenes en las líneas C1 y C2 de Cercanías a consecuencia de la caída de un árbol en las proximidades de la vía a la altura de la estación de Massanassa, y de la inundación en la estación de Silla. La C6 también ha tenido problemas por la lluvia caída a primera hora, obligando a limitar la circulación por una sola vía. Ya se ha restablecido, si bien se arrastran ligeros retrasos, informan desde Renfe.

La compañía, que explica que ya hay técnicos sobre el terreno para “solucionar lo antes posible” la incidencia en Massanassa, causada por la caída de un árbol sobre la catenaria, habla de “retrasos medios de 25 minutos”. Por esa línea C2 se circula por una sola vía en el tramo comprendido entre Alfafar, Benetússer y Catarroja. También se ha aplicado esta restricción a la C1 por la citada inundación en Silla, entre esta misma localidad y Sollana.

Toda esta situación está generando retrasos horarios. Asimismo, Renfe ha informado de la cancelación de los primeros dos trenes, ambos entre la estación de Norte de València y l’Alcúdia. En concreto, se ha anulado el que salía a las 12.00 horas de València hacia l’Alcúdia y el que partía a las 13.23 horas cubriendo, a la inversa, el mismo recorrido.