Revivir la dana: "La lluvia te pone en alerta, hay mucho miedo"

El temporal de lluvia con categoría de dana (Alice) que está azotando la Comunitat Valenciana ha hecho revivir a los vecinos de l'Horta Sud la tragedia del pasado 29 de octubre y la riada que se llevó por delante las vidas de 229 personas. Cada alerta por lluvias se vive con "preocupación y nervios". "Aunque veas que el barranco (del Poyo) no va lleno no estás tranquilo", asegura Marcos Sánchez, vecino de Alfafar que explica que no olvida "el estruendo del agua de la barrancada".

Su padre, taxista, perdió el coche que tenía aparcado en el Consum de Benetússer la noche de la riada, pero lo peor fue ver peligrar su vida y la de su madre, octogenaria y en silla de ruedas, al verse atrapados por la barrancada en la planta baja en la que vivía la mujer en Alfafar. Cuando el agua les llegada hasta las rodillas consiguieron subir a la primera planta y refugiarse. "Mi abuela, lo ha perdido todo, muebles, ropa, fotos y recuerdos". "No solo cuando llueve, cuando oye un ruido fuerte, notas que se asusta", explica Marcos. "Ya no sabes qué puede pasar"

"Ir a vivir a otro sitio no es viable, nuestra vida está aquí"

"Sabes que lo que pasó hace un año fue una barbaridad y es difícil que vuelva a pasar, pero no puedes evitar ponerte en alerta, salir a vigilar como baja el barranco y si hay aviso roja no salir de casa" siempre que esté en pisos altos. La suya, en el Parque Alcosa, está en un segundo piso. Ahí, de momento, se sienten seguros. Saben que van a tener que vivir con el miedo porque trasladarse a vivir a otro municipio fuera de una zona inundable es "totalmente inviable, toda nuestra vida está aquí". "Todos hemos aprendido de la dana" y ahora los "avisos ya nos llegan tiempo y sabemos qué hay que hacer". "Todos hemos aprendido" de la dana.

"Estamos encerrados en casa"

Para Mª Ángeles Soto, que reside con su marido e hijo en Albal, explica que aunque el temporal de ahora no es igual que la dana del 29-O porque entonces apenas llovía "no puedes evitar preocuparte". "Hoy estamos aquí encerrados en casa". Recuerda como si fuera ayer aquella noche. Había llegado del trabajo en Massamagrell y sobre las 18.30 ya estaba en casa. Su hijo le enseñó un vídeo de "la Rambleta" hasta arriba de agua, pero no se lo creía. Como tenía que teletrabajar al día siguiente bajó al garaje a por el ordenador que se había dejado en el coche.

"En un minuto el agua me subió hasta la cintura". Pudo refugiarse con otros vecinos en el patio de una edificio y desde un teléfono fijo llamó a su familia para avisar de que estaba a salvo, a partir de ahí se fue la luz y todo quedó a oscuras. Reconoce que el trauma no ha pasado. "Ahora lo vivimos todo con mucha preocupación, de que se ponga a llover y se vuelvan a inundar las calles, de los barrancos, de coger el coche, de dónde lo aparcas, mi hijo cuando vamos a trabajar está todo el tiempo pendiente del móvil". "Piensas en salir a dar una vuelta para olvidarte porque es alerta naranja no roja sales con el miedo en el cuerpo de que pase algo". También hay otros problemas reales "seguir sin ascensor once meses después o que se vaya la luz cada dos por tres".

Ni se plantean la idea de irse a vivir a otro sitio. "Valencia está llena de acequias y barrancos por un lado y otro. Hay que vivir, pero tenemos que aprender a hacerlo con más conocimiento". "El día de la dana sabíamos que había alerta roja y no se hizo caso, fuimos a trabajar todos, aunque si nos hubieran avisado de otra manera todo habría cambiado. Ninguno hizo caso y tuvo consecuencias mortales", relata Mª Ángeles. "En la última alerta roja nos mandaron el mensaje del ES-Alert con ocho horas de antelación", apunta.

Que los vecinos de los pueblos castigados por la dana arrastran un trauma que reviven con cada alerta es algo de lo que es consciente el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar. "La gente tiene miedo, es inevitable". Aunque en esta ocasión la dana ha descargado con fuerza en l'Horta Nord, este sábado también ha llovido de forma copiosa en Paiporta, la zona cero de la dana en l'Horta Sud, con 38,6 litros/m2. Con todo, el alcalde que "está lloviendo bien, con normalidad, todo está funcionando bien, los desagües y alcantarillado y la policía local no ha registrado incidencias". "Son lluvias normales de otoño, como lo que esperábamos el 29 de octubre, una barrancada habitual, pero de pronto el nivel subió diez metros".

El barranco monitorizado y la evacuación preparada

Ahora, Paiporta tiene monitorizado permanentemente el barranco del Poyo. El ayuntamiento tiene una cámara que muestra a través de la web del ayuntamiento el nivel de la rambla. Además, explica su alcalde, en días como hoy "estamos en contacto con los alcaldes de Chiva y Cheste para ver cómo van los barrancos por arriba, detectar posibles crecidas como la del 29-O y dar aviso a la población". "El Cecopal está activado, tenemos doblados los turnos de policía y protección civil, sabemos que puede haber momentos de pánico en la población y está todo preparado por si hubiera que organizar una evacuación del pueblo", explica Vicent Císcar, que cogió el bastón de mando tras la dimisión por "motivos de salud" de Maribel Albalat.

La evolución de los caudales de los barrancos que registra el sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no pasó este sábado del nivel verde (normalidad). El barranco del Poyo registraba al mediodía 0,63 m3, esto es, poco más de medio metro de altura.