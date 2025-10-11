Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tormentas provocan inundaciones en la Pista de Silla y la A-7

Enormes balsas de agua rodean la V-21 a su paso por Silla

Imagen de la Pista de Silla a las 11:20 horas del sábado

Imagen de la Pista de Silla a las 11:20 horas del sábado / DGT

Redacción Levante-EMV

Las fuertes lluvias que están cayendo desde esta madrugada en València y la zona de l'Horta está provocando ya algunas inundaciones. Las imágenes captadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en la V-31, la Pista de Silla, revelan que las lluvias han vuelto a dejar una imagen que recuerda a la de las inundaciones del pasado 29-O.

El agua vuelve a amenazar la Pista de Silla. La autovía permanece a salvo pero a ambos lados el agua ha comenzado a acumularse formando balsas. La intensidad de la lluvia impide que los sistemas de desagüe puedan evacuar toda el agua y se forman balsas en las zonas laterales de la autovía.

Noticias relacionadas y más

Imagen de la Pista de Silla a las 11:20 horas del sábado

Imagen de la Pista de Silla a las 11:20 horas del sábado / DGT

Las dos autovías más afectadas por estas inundaciones puntuales están siendo la V-21 y la A-7.

TEMAS

  1. La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
  2. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  3. Cuándo se esperan las lluvias más intensas en València: horas y municipios
  4. Valencia se prepara para afrontar el día más adverso de las lluvias
  5. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  6. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  7. Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana
  8. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?

Castelló acoge el 15 de octubre el Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Castelló acoge el 15 de octubre el Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Incidencias del temporal: Cortes en el metro, vehículos atrapados, túneles anegados y árboles caídos

Incidencias del temporal: Cortes en el metro, vehículos atrapados, túneles anegados y árboles caídos

Emergencias pide a los ayuntamientos cortar barrancos "aunque estén secos" ante posibles avenidas

Emergencias pide a los ayuntamientos cortar barrancos "aunque estén secos" ante posibles avenidas

Las lluvias obligan a desalojar a 72 personas por el riesgo de desbordamiento del trasvase en Pilar de la Horadada

Las lluvias obligan a desalojar a 72 personas por el riesgo de desbordamiento del trasvase en Pilar de la Horadada

El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo

El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo

La nota de Castellano en las PAU fue más baja que la de Valenciano en 4 de los últimos 7 años

La nota de Castellano en las PAU fue más baja que la de Valenciano en 4 de los últimos 7 años

Las tormentas provocan inundaciones en la Pista de Silla y la A-7

Las tormentas provocan inundaciones en la Pista de Silla y la A-7

DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Una nueva línea de lluvias entra por l'Albufera y se extiende otra vez por l'Horta y la Ribera hasta Macastre

DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Una nueva línea de lluvias entra por l'Albufera y se extiende otra vez por l'Horta y la Ribera hasta Macastre
Tracking Pixel Contents