Las tormentas provocan inundaciones en la Pista de Silla y la A-7
Enormes balsas de agua rodean la V-21 a su paso por Silla
Las fuertes lluvias que están cayendo desde esta madrugada en València y la zona de l'Horta está provocando ya algunas inundaciones. Las imágenes captadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en la V-31, la Pista de Silla, revelan que las lluvias han vuelto a dejar una imagen que recuerda a la de las inundaciones del pasado 29-O.
El agua vuelve a amenazar la Pista de Silla. La autovía permanece a salvo pero a ambos lados el agua ha comenzado a acumularse formando balsas. La intensidad de la lluvia impide que los sistemas de desagüe puedan evacuar toda el agua y se forman balsas en las zonas laterales de la autovía.
Las dos autovías más afectadas por estas inundaciones puntuales están siendo la V-21 y la A-7.
