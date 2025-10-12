El 17 % de los 480 ginecólogos de la sanidad pública valenciana son objetores frente al aborto

Son 480 los especialistas en Ginecología y Obstetricia que ejercen en la sanidad pública valenciana. De ellos, un total de 82 médicos están inscritos en el registro de objetores de la Conselleria de Sanidad y han decidido renunciar a practicar abortos a las mujeres valencianas. Esto supone que uno de cada seis especialistas está inscrito en este listado; son el 17 % del total de facultativos. De los objetores, más de la mitad -42 en total- sí que se muestran abiertos a realizarlo "por causas médicas", las referidas en el artículo 15 de la ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; pero no por decisión de las mujeres embarazadas durante las primeras 14 semanas de gestación, recogido en el artículo 14. 40 son objetores en cualquiera de los supuestos.

La situación es especialmente gravosa en el hospital de la Ribera porque, como denunció Compromís el viernes, la totalidad de sus 22 especialistas son objetores, lo que deja a las mujeres en una situación de "indefensión". Otro de los departamentos reseñables es el de la Marina Baixa; en el hospital de la Vila-Joiosa 13 de los 17 facultativos son objetores y se necesitó la activación de un comité clínico. "Son departamentos que nos preocupan mucho", explica la diputada nacionalista Mònica Àlvaro. Pese a esto, fuentes del departamento de Marciano Gómez explican que, pese a esta situación, "el derecho de las mujeres no se ve afectado en absoluto" porque se derivan a clínicas concertadas con la Generalitat.

El asunto se ha vuelto de plena actualidad. A principios de la semana, el Ejecutivo remitió una carta dirigida a las cuatro comunidades autónomas -Madrid, Aragón, Asturias y Baleares, tres de ellas gobernadas por el Partido Popular- que aún no han creado el registro de objetores de conciencia para instarlas a hacerlo en cumplimiento del artículo 19 de la legislación; y ha anunciado su intención de blindar el derecho al aborto en la Constitución Española, aunque necesitaría una mayoría cualificada, de dos tercios, en el Congreso; el apoyo del PP sería imprescindible.

El tono se elevó el pasado jueves cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, advirtió en la asamblea de Madrid que piensa saltarse la ley porque "nunca" hará una "lista negra" de médicos objetores, aunque su consejero de Sanidad votó a favor en el Consejo Interterritorial en diciembre. Llegó incluso a ignorar el derecho de las mujeres al pronunciar la siguiente frase: "¡Váyanse a otro lado a abortar!". El origen de todo este debate -un tema prácticamente superado que cuenta con el respaldo del 80 % de la ciudadanía española- también fue Madrid, concretamente en el terreno municipal, cuando Almeida aprobó, con mayoría absoluta, una moción de la ultraderecha para informar a las mujeres del 'síndrome del postaborto', un término no admitido por la ciencia.

Lucía Feijoo Viera

El 90 % de abortos, en la privada

A diferencia de comunidades increpadas por el Ejecutivo como Madrid, la Comunitat Valenciana sí cuenta con este listado de objetores y, aunque casi 400 especialistas sí que realizan este procedimiento, la mayoría de las interrupciones del embarazo, el 90,04 %, se hacen en la sanidad privada, según la información recogida en el "Informe de Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Comunitat Valenciana 2024". De los 10.157 abortos, solo 1.016 procedimientos se realizaron en la sanidad pública, aunque el 76 % del total -7.571- fueron financiados por el sector público. La Administración paga, pero a beneficio del sector privado.

Una tasa de derivación a la privada por encima del 90 % es lo habitual en España; solo ocho autonomías se alejan de ella aunque de forma dispar; desde el mínimo 11,5 % de Cantabria, pasando por el 44,32 % de Cataluña, hasta el 71,39 % de Canarias. En el lado contrario, se sitúan Extremadura, con el 100 % del total de abortos hechos en la privada; Andalucía (99,97 %) y Madrid (99,53 %).

"Falta de recursos"

La derivación al sector empresarial despierta las críticas de entidades feministas como Dones joves i feministes del País Valencià. Su presidenta María Sánchez defiende que el aborto "es un derecho para garantizar la salud e independencia de las mujeres" y no "un capricho". Sin embargo, resalta que la sanidad pública no cuenta por "culpa de los recortes" con los "recursos pertinentes para que se haga en los términos necesarios", que son muy rápidos. Y eso conlleva un riesgo para la salud de las mujeres porque el sector privado no cuenta "con todas las garantías" para llevarlo a cabo al no disponer, por ejemplo, del historial clínico de los pacientes. En este sentido, reclama una "mayor financiación" de la Conselleria de Sanidad para permitir un aumento de las interrupciones del embarazo en la sanidad pública y advierte que si la Generalitat emprende las posturas de Díaz Ayuso, encontrará al movimiento "feminista enfrente de ellos".

El coste de un aborto en el sector privado asciende hasta 500 euros en la Comunitat Valenciana, aunque hay diferencias dependiendo del procedimiento. El farmacológico, a través de pastillas, vale entre 350 y 400 euros. Por su parte, el quirúrgico tiene un coste mayor de entre 400 y 500 euros; depende de las semanas de gestación y de si es necesario o no someterse a anestesia local o general.