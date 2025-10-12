El alcalde de Cullera, también "sorprendido" con los avisos de Aemet

Cullera va "recuperando la normalidad" tras sufrir este domingo una tormenta aislada que ha dejado chubascos muy fuertes y también cierta polémica política. Y es que el alcalde de esta localidad de la Ribera Baixa, el socialista Jordi Mayor, ha realizado unas declaraciones a EFE en las que muestra su "sorpresa" por las alertas emitidas por Aemet, que según ha asegurado la agencia las había rebajado de naranja a amarillo justo cuando la tormenta ha descargado con más fuerza.

Un cuestionamiento de la gestión de la Aemet muy similar al que dejó el día previo el president de la Generalitat, Carlos Mazón, desde Pilar de la Horadada, donde señaló que "sorprendentemente el momento más duro de lluvia fue cuando la propia Aemet había eliminado la alerta roja". Fuentes de Presidencia de la Generalitat no han tardado en preguntarse, tras trascender las palabras de Mayor, si Aemet también "saldrá a corregir" al alcalde de Cullera.

Desde la agencia de meteorología replicaron al popular que ni por una hora, con unos 90 litros; ni en 12 horas, con 180, se llegó al umbral de alerta roja. Con estos datos, la Aemet insistió en que las lluvias registradas en Pilar de la Horadada por la noche, cuando ya se había rebajado la alerta de roja a naranja, estuvieron dentro de los umbrales de la alerta naranja y subrayan que, pese a la reducción de la alerta, la naranja sigue suponiendo "riesgo importante". La agencia no ha querido pronunciarse sobre estas palabras de Mayor, incidiendo en la misma línea.

Según el alcalde de Cullera, lo "complejo de la situación" es que el episodio intenso de lluvias se ha producido "justo en el momento en el que terminábamos de pasar de alerta naranja, en la que habíamos estado toda la noche, a alerta amarilla, lo cual nos ha sorprendido mucho", ha dicho empleando casi los mismos términos que Mazón, con quien curiosamente ha tenido diversos enganchones desde el 29 de octubre.

"No entendíamos por qué, de repente, cuando ya no estábamos en la alerta naranja, han caído lluvias que perfectamente podían haber sido en ese tipo de alerta", ha indicado, para añadir que "afortunadamente ha sido durante un periodo de media hora".

Una tormenta fugaz y muy local

En su cuestionamiento a la Aemet, Mayor, como también le sucedió a Mazón, olvida algunos matices muy relevantes, como la fugacidad del episodio y su localización muy específica. Según se puede ver en redes sociales de Aemet, la alerta naranja se fijó hasta las 8.00 horas de este domingo, cuando descendió a amarilla.

Según las estaciones de la red de Avamet, cuya información es pública, entre las 9.20 y las 10.20 horas una tormenta muy localizada ha afectado a una parte de Cullera.

Ante la intensidad de esas precipitaciones, a las 10.18 horas Aemet vuelve a elevar a naranja el nivel de alerta. El motivo es que, como marca el protocolo, se había alcanzado el umbral de 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Eso sí, no en todo el término municipal sino sólo en puntos concretos. La zona donde más ha llovido ha sido en la playa del Marenyet, al sur de la ciudad (al sur de la desembocadura del Júcar), donde se han registrado 57,4 litros en una hora, sobrepasando el citado umbral de aviso naranjas. Mientras tanto, en la zona del Dossel, al norte, el acumulado ha sido de 14,7 litros.

En definitiva, ha sido una tormenta muy local que ha afectado al pueblo de Cullera pero sin superar el umbral amarillo en el núcleo urbano. Sí lo ha superado al sur, en la playa del Marenyet y en Favara, donde han caído más de 70 litros en una hora.

Sin incidencias

Con todo, el alcalde ha señalado que no se ha producido ninguna incidencia de relevancia, aunque la Policía Local ha recorrido la zona por si tenía que atender a algún vecino que reside en casas de campo por la zona, mientras que el núcleo urbano de Cullera no se ha visto afectado.

Ante esta situación de inestabilidad y previsión de lluvias hasta la noche, el ayuntamiento ha decidido suspender la procesión de los festivales MarEney de Sant Llorenç y el posterior castillo de fuegos artificiales.

Según Mayor, finalmente se ha decidido suspenderla porque aunque en principio a las 8 de la mañana se pasaba de la alerta naranja a la amarilla, que terminaba a las 12:00 horas, al producirse el episodio de tormentas "Aemet nos ha vuelvo a pasar a naranja hasta las 12:00 horas y después el amarillo hasta las doce de la noche", lo que desaconseja hacer cualquier actividad al aire libre.