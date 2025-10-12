Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase

La dana Alicesigue su curso en la Comunitat Valenciana, que ayer golpeó con fuerza y provocó de nuevo la temida crecida de los barrancos, que han sido sometidos a una intensa vigilancia durante toda la madrugada. Si a estas horas de la tarde no hay ninguna alerta sobre el litoral norte de València, mañana a partir de las 10 horas la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado alerta naranja por fuertes lluvias, por lo que los consistorios e instituciones educativas se han puesto en sobre aviso y han suspendido las clases presenciales.

Si la Universitat de València ha sido la primera universidad en cancelar la actividad académica presencial en todos sus campus, los Ayuntamientos de Alfafar y Albal han sido los siguientes en hacerlo. Por su parte, Alfafar ha informado que ante la alerta naranja suspende "todas las clases lectivas y no lectivas". Cabe recordar que uno de los colegios de Alfafar, el CEIP Parque Alcosa, se ubica en barracones que pueden ser más sensibles ante la llegada de las precipitaciones.

Asimismo, el consistorio que dirige Juan Ramón Adsuara (PP) también ha decretado el cierre de parques y jardines, edificios municipales y cancelación de las actividades lectivas al aire libre en todo el municipio. También recuerdan que los túneles del Pont de Pedra, Reyes Católicos (V-31) y Orba siguen cerrados por seguridad de la ciudadanía.

Por su parte, el Ayuntamiento de Albal ha manifestado a través de sus canales oficiales que mañana cerrarán todos los centros educativos de primaria, la escuela infantil NINOS y el instituto. También suspenden para el día de mañana todas las actividades extraescolares municipales, el mercado ambulante y todas las actividades programadas al exterior en instalaciones deportivas municipales, así como en los centros de mayores y en todos los centros municipales.

Además también proceden al cierre de los pasos inundables que pasan por barrancos ante las posibles crecidas; los accesos a los barrancos de todo el término municipal; el cementerio municipal; la biblioteca municipal; el Casal Jove y Radio Sol; la Casa de la Cultura; el polideportivo la Balaguera; y el acceso a parques y jardines.

Los Ayuntamientos de Massanassa y Catarroja también se suman a esta medida preventiva y suspenden toda la actividad lectiva en sus centros escolares, así como las actividades al aire libre y municipales.

El Ayuntamiento de Alcàsser es el quinto en sumarse al cierre de centros escolares "para garantizar la seguridad de la ciudadanía". También cierran parques municipales; el cementerio; el Centro Social; l'Espai Jove; el Centro Cultural y la Biblioteca, además de la suspensión de las actividades deportivas y cierre del polideportivo.

Listado de todos los municipios

Alfafar

Albal

Massanassa

Catarroja

Alcàsser

Durante la tarde, diferentes consistorios celebrarán un Cecopal para acordar medidas preventivas. Por otra parte, recordamos que la ciudad de València ya anunció que con alerta naranja suspenderían todas las clases de los centros escolares ubicados en las pedanías del sur o zonas inundables afectadas por la dana del 29 de octubre.