Alice se desplaza a Castelló pero las lluvias no abandonan Valencia

La dana Alice que ha barrido desde la tarde-noche del miércoles 8 de octubre buena parte de la Comunitat Valenciana pierde fuerza y se mueve hacia el norte, tras cuatro días de intensas precipitaciones que se han concentrado especialmente en las comarcas de L'Horta Nord, Rivera Alta y Baja, Vega Baja, Marina Baja, Plana Baixa y la Safor, dejando valores acumulados en esta última de 267 litros por metro cuadrado (l/m2). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebaja para este domingo el nivel de aviso por lluvias y tormentas que se mantendrá amarillo en las comarcas del litoral de Valencia y norte del de Alicante. En Castelló todavía se mantendrá este domingo la alerta naranja en zonas del litoral, donde podrían registrarse precipitaciones acumuladas elevadas.

Para el lunes no hay avisos pero si previsión de lluvias durante la semana ya que tras la dana llegarán nuevas precipitaciones aunque no tan intensas ni torrenciales como las que se han registrado en los últimos cuatro días en Valencia. El sábado ha sido el día más adverso de la dana pero la inestabilidad seguirá, apuntan fuentes de la Aemet.

La previsión es que las precipitaciones se produzcan en las primeras horas del domingo. A partir de las 8 de la mañana se desactiva el aviso amarillo. Las lluvias con todo seguirán el lunes y buena parte de la semana. Tras la dana llega lo que se conoce como una vaguada, esto es, una “onda” o “valle” de aire frío o inestable que puede favorecer la formación de nubes, lluvias y tormentas. El viento de levante persistente y con largo recorrido por el Mediterráneo en capas bajas dará lugar a que el aire se vaya cargando de humedad e inestabilizándose.

Coletazos del temporal

La dana que ha mantenido en vilo a muchos pueblos y ciudades valencianos durante estos cuatros días todavía descargó con fuerza el sábado por la tarde, con trombas de agua de 100 litros que anegaron Carcaixent (Ribera Alta). Los coletazos de Alice dejaron lluvias no tan extensas pero si intensas. Un arreón final de lluvias que afectó a l'Horta y la Ribera, donde los avisos se retirarán este domingo.