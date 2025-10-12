Camps, sobre el 29-O: "Estuve. Puedo decir que estuve donde tenía que estar"

El expresident Francisco Camps va poco a poco entrando en confrontaciones con Carlos Mazón, actual jefe del Consell y a quien aspira a relevar al frente del PP valenciano. Pese al paso al frente para volver a dirigir el partido en la C. Valenciana, Camps se ha cuidado mucho en su gira de regreso de no cuestionar la actuación de la Generalitat ni de Mazón durante la dana del pasado 29 de octubre, centrando siempre sus críticas en el Gobierno de España, a quien sitúa como único responsable.

Sin embargo, y mientras espera a que la dirección nacional active el congreso autonómico que lleva meses reclamando, el expresident va paulatinamente marcando un cierto perfil propio frente a Mazón. En una entrevista concedida al digital 'El liberal', Camps es preguntado sobre "dónde hubiera estado" en la tarde del fatídico 29 de octubre, en una evidente alusión a la actuación esa jornada de Mazón, quien pese a la alerta roja y las graves incidencias registradas desde la mañana, mantuvo su agenda y estuvo horas comiendo en un restaurante.

El expresident, tras suspirar y dejar entrever una pequeña sonrisa, responde: "Estuve. Puedo decir que estuve, que estuve en aquel momento donde me correspondía. Es lo que creo que debo contestarle. Estuve donde tenía que estar, me puse en contacto con las personas que entendía que tenía que ponerme en contacto, y a su disposición también, y enviando alguna reflexion también al respecto de lo que estaba viendo", señala Camps.

El popular, que pese a las alusiones indirectas evita mencionar a Mazón en todo momento, añade que al día siguiente acudió a la zona cero: "Vi lo que estaba pasando y desde allí también a personas de cierto nivel de responsabilidad les enviaba mi criterio al respecto. Creo que estuve donde me correspondía y además estuve con el dolor de la tragedia que ese dia sufria mi pueblo".

Rechaza el plan de Mazón con la AVL

No es el único desmarque de Camps respecto a la gestión de Mazón. Preguntado por la propuesta lanzada por el jefe del Consell durante el último debate de política general para cambiar el nombre a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el expresident no duda en mostrar su oposición a la iniciativa.

Camps defiende que "lo que necesita la AVL es tranquilidad" y no ese cambio de nombre. "Los nombres son los nombres. La Generalitat es extraordinaria, pero en manos de la izquierda es un horror. Pero no voy a acabar con la Generalitat ni a cambiarle el nombre", ejemplifica.

En todo caso, sí que subraya la necesidad de que los miembros de la Acadèmia "sean conscientes de que están al servicio del idioma valenciano y de los valencianos" y que "es obligatorio que piensen en la totalidad y no en una parte" de la sociedad.

Además, aboga por recuperar su pluralidad al recordar que la institución tuvo una "época dorada" en la que "había gente que pensaba muy diferente" pero que pese a todo, "todos aportaron, teniendo claro que defienden el mayor patrimonio inmaterial que tenemos los valencianos".