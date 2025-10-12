Las comunicaciones por carretera y tren entre C.Valenciana y Cataluña, cortadas por las lluvias torrenciales

El temporal de lluvias que azota desde primera hora de la tarde Tarragona ha inundado carreteras y también infraestructuras ferroviarias. Por este motivo todos los accesos desde la Comunitat Valenciana hacía Cataluña permanecen cortados desde la media tarde del domingo. La AP-7 y carreteras secundarias están cortadas por inundaciones, y los trenes con origen Valencia y Barcelona también están suspendidos, según ha informado Renfe a través de sus redes sociales.

Carreteras cortadas y trenes parados

La autopista AP-7 se encuentra cortada entre Freginals y Ulldecona, con vehículos atrapados en el agua que inunda la vía. El Servei Català de Trànsit ha habilitado desvíos en sentido sur desde L'Hospitalet de l'Infant, y en sentido norte, desde Ulldecona.

También está cortada la N-340, entre Amposta y Alcanar; la C-12, entre Amposta y Tortosa; la T-331, entre Ulldecona y Santa Bàrbara; y la TP-3311, entre Santa Bàrbara y la Sènia.

El agua, además, ha inundado las vías del corredor ferroviario en esa zona de Tarragona, lo que ha obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia, lo que ha afectado a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros.

La Agencia Catalana del Agua (ACA), por su parte, ha pedido especial precaución en los municipios de Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Ulldecona ante el crecimiento súbito de ríos, rieras y barrancos.

En declaraciones a diversos medios, los alcaldes de la zona han coincidido en señalar que las precipitaciones de este domingo, por su intensidad, son "históricas" con barrancos y rieras "totalmente desbordados".

La Generalitat declara la situación de emergencia en cinco comarcas catalanas por lluvias

La Generalitat ha declarado esta noche la situación de emergencia en cinco comarcas del sur de Cataluña, lo que permitirá solicitar la ayuda de la UME si fuera necesario, y ha pedido a los ciudadanos que no salgan de casa, que mañana teletrabajen, al tiempo que se han suspendido las clases.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de ese acuerdo al final de la reunión extraordinaria del comité CECAT de Protección Civil, que ha presidido telemáticamente el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Parlon, que no ha precisado si hay heridos o desaparecidos por este episodio de lluvia torrencial, ha explicado que hay unas 150 personas que están siendo atendidas por Cruz Roja y el Ayuntamiento en Tortosa (Tarragona) en instalaciones municipales, y un número indeterminado en Freginals.

Las comarcas en las que se ha declarado la emergencia ante esta situación extraordinaria son Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, y Terra Alta.