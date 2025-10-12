El Consell elimina el nombre de Ernest Lluch del nuevo complejo sanitario de Campanar

La Conselleria de Sanidad ha retirado el nombre del exministro socialista de Sanidad Ernest Lluch de todo lo relacionado con el nuevo complejo sanitario de Campanar, que ya ha comenzado a funcionar en el espacio que ocupaba el viejo hospital la Fe en este barrio de València.

La idea de un nuevo distrito sanitario sobre el antiguo hospital se gestó durante el primer mandato del Botànic para dar un uso al suelo de las viejas instalaciones sanitarias. Es un ambicioso proyecto que está integrado por un centro de salud, que se puso en marcha el pasado mes de abril, ya con el nuevo Consell de Carlos Mazón. Además, incluye un punto de Urgencias, inaugurado a principios del verano. El proyecto sumará un centro de especialidades, en fase de ejecución en estos momentos. Y contará con un hospital de agudos.

Desde el momento de la presentación del proyecto por el anterior Consell, a principios del primer Botànic (2016), el complejo se presentó como Complejo Sanitario de Campanar-Ernest Lluch. De hecho, hay un cartel visible en la avenida Campanar anunciando las obras, con el nombre de la adjudicataria y la referencia a la financiación europea, que todavía incluye el nombre del exministro socialista.

Con todo, en los últimos meses tanto las comunicaciones de la Generalitat (notas de prensa, publicaciones en redes sociales) como la información sobre el área de salud en la página web de la conselleria, han eliminado toda referencia al exministro asesinado por ETA.

Solo referencias geográficas

Preguntados por este cambio, fuentes de la conselleria confirman que se ha acordado que los nombres de centros de salud o centros hospitalarios estén relacionados con su ubicación, entorno (barrios, zonas, calles) para facilitar la identificación a los ciudadanos. En este sentido, se ha decidido eliminar otras referencias.

En el caso de Campanar, cabe destacar, no se trataba de sustituir el nombre, sino de complementarlo a modo de homenaje en una infraestructura pública emblemática. Es lo que otras administraciones han hecho en estaciones de trenes (Valencia Joaquín Sorolla) o aeropuertos (Adolfo Suárez Madrid Barajas). En la pasada legislatura, por citar otro ejemplo, Puig impulsó el cambio de nombre de la estación de metro de Facultats, a escasos metros de donde fue asesinado también por ETA el político valenciano conservador Manuel Broseta. Lo impulsó, dijo, por “decencia democrática”. Desde 2022, la estación se llama Facultats-Manuel Broseta, y cuenta también con un panel informativo para mantener viva la memoria del jurista.

La retirada del nombre de Lluch del Complejo Sanitario Campanar coincide, por otro lado, con el renovado impulso del Consell de Mazón a la recuperación de la conciencia sobre lo que supuso la lucha contra el terrorismo. En el último debate de política general se anunció por todo lo alto que se “incluirá el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España en Bachillerato”, aunque esta materia ya está incluida en el currículum.

En unas semanas, el 21 de noviembre, se cumplen 25 años desde el asesinato de Lluch en Barcelona. Además de su papel como ministro de Sanidad en los años 80 e impulsor de la ley que universalizó la sanidad en España, Lluch tejió estrechos vínculos con la sociedad valenciana, gracias al papel que jugó en los estudios de Económicas de la Universitat de València.

Se le considera uno de los impulsores del autogobierno valenciano, detenido como uno de los 'Deu d'Alaquàs', episodio mítico de la Transición valenciana a la democracia y el Estatut d'Autonomia. También se le considera el padre de una generación de economistas que desplegó las políticas públicas durante las primeras legislaturas de la Generalitat, con Vicent Soler al frente. Su libro 'La via valenciana' fue muy influyente en el impulso a la industrialización en las décadas de los 80 y primeros 90.

También en Elx

Además del Compejo Sanitario Campanar, el futuro centro de salud de Elx Travalón, también impulsado en la fase final del anterior Consell, y cuyas obras están en ejecución en estos momentos, incluía también como ‘apellido’ la referencia al histórico dirigente. También ha decidido suprimirse. Se llamará simplemente Centro de Salud Travalón. La idea de las conselleria es que los centros de salud u hospitales mantengan simplemente el nombre de sus calles o barrios, como el centro de salud Serrería, centro de salud calle Chile, centro de salud Malilla, Monteolivete, etc, citan como ejemplos de Valencia ciudad.