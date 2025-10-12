Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Pendientes de los barrancos en l'Horta Sud y Chiva

El servicio de metro sigue interrumpido aún en muchos puntos de las líneas 1 y 2 de Metrovalencia

La madrugada ha sido tensa en Valencia puesto que los barrancos iban muy crecidos y se temían nuevos desbordamientos.

La madrugada ha sido tensa en Valencia puesto que los barrancos iban muy crecidos y se temían nuevos desbordamientos. / J.M. López

Marga Vázquez

València

La dana Alice, la primera de la temporada, ha llegado a Valencia, donde ayer golpeó con fuerza y provocó de nuevo la temida crecida de los barrancos, que han sido sometidos a una intensa vigilancia durante toda la madrugada. Tan sólo a partir de las 4.00 horas, la situación de los caudales ha empezado a volver a la normalidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene esta mañana de domingo la alerta amarilla en todo el litoral de Valencia, aunque lo peor se espera más al norte: hacia Castellón y, sobre todo, Tarragona. No obstante, mañana lunes volverá la alerta naranja a la costa de Valencia.

Podían caer lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 140 en doce horas en algunos puntos y se cumplió. Ayer era el día más adverso de este prolongado episodio de lluvias, que ha dejado inundaciones en Alicante, Murcia y algunos lugares de la provincia de Valencia, y así fue. Tanto el metro como Cercanías sufrieron numerosas incidencias y hubo incluso que suspender el servicio en algunos momentos.

La dana barre la C. Valenciana con lluvias torrenciales de casi 130 litros a la hora

Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dosel de Cullera

DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Pendientes de los barrancos en l'Horta Sud y Chiva

El Ecoforum de la Comunitat Valenciana analiza el cambio climático y sus efectos

Alice se desplaza a Castelló pero las lluvias no abandonan Valencia

Mompó abre un frente digital por el valenciano: la diputación pedirá el dominio de internet .val

El 17 % de los 480 ginecólogos de la sanidad pública valenciana son objetores frente al aborto

Miedo en la zona cero: "Nos sentimos tan inseguros como hace un año"

