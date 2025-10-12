En Directo
DIRECTO | Dana Alice en Valencia: Pendientes de los barrancos en l'Horta Sud y Chiva
El servicio de metro sigue interrumpido aún en muchos puntos de las líneas 1 y 2 de Metrovalencia
La dana Alice, la primera de la temporada, ha llegado a Valencia, donde ayer golpeó con fuerza y provocó de nuevo la temida crecida de los barrancos, que han sido sometidos a una intensa vigilancia durante toda la madrugada. Tan sólo a partir de las 4.00 horas, la situación de los caudales ha empezado a volver a la normalidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene esta mañana de domingo la alerta amarilla en todo el litoral de Valencia, aunque lo peor se espera más al norte: hacia Castellón y, sobre todo, Tarragona. No obstante, mañana lunes volverá la alerta naranja a la costa de Valencia.
Podían caer lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 140 en doce horas en algunos puntos y se cumplió. Ayer era el día más adverso de este prolongado episodio de lluvias, que ha dejado inundaciones en Alicante, Murcia y algunos lugares de la provincia de Valencia, y así fue. Tanto el metro como Cercanías sufrieron numerosas incidencias y hubo incluso que suspender el servicio en algunos momentos.
Lluvias en Valencia: última hora de la dana Alice
Marga Vázquez
Restablecido el servicio de metro en las líneas 1 y 2
El servicio de metro y tranvía ha sido recuperado en las líneas 1 y 2, muchos de cuyos tramos ayer se tuvieron que suspender como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que cayeron por la tarde y la noche. Metrovalencia ha confirmado en torno a las 10.00 horas que el servicio está restablecido y funciona con normalidad.
Marga Vázquez
El metro sigue suspendido por inundación en muchos puntos de las líneas 1 y 2
Metrovalencia aún no ha podido recuperar el servicio en muchos tramos que ayer tuvieron que cerrarse debido a las inundaciones motivadas por las fortísimas lluvias caídas durante la tarde y la noche.
En concreto, el servicio permanece suspendido en los siguientes puntos:
- Línea 1: entre Bétera y Seminario-CEU
- Línea 1: entre Torrent y Castelló
- Línea 1: entre Bétera y Empalme
- Línea 1: entre Picassent y Alginet (el servicio de autobuses que se abrió también está suspendido)
- Línea 2: entre Paterna y Llíria
Marga Vázquez
Incidencias en Castellón mientras Alicante regresa a la normalidad
En Castellón también se han tenido que atender en las últimas horas varias incidencias relacionadas con las lluvias, mientras que en Alicante la situación parece haber regresado a la normalidad tras las inundaciones del viernes, tal y como indica el Centro de Coordinación de Emergencias 112-CV.
Marga Vázquez
Casi 30 l/m2 en las últimas ocho horas en Alborache y Bétera
Los registros de lluvia más significativos de las últimas ocho horas se han recogido en Alborache y Bétera, con casi 30 l/m2. En Macastre se han medido 26,9 l/m2 y en Paterna, 26,4 l/m2, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet).
Marga Vázquez
Numerosos achiques y rescates en la provincia de Valencia
La noche y las intensas lluvias caídas desde la tarde en muchos puntos de Valencia obligó ayer a los bomberos del Consorcio Provincial a atender numerosos avisos. En total, realizaron doce achiques, 14 rescates y 42 saneamientos en toda la provincia de Valencia, según ha revelado el Centro de Coordinación de Emergencias 112-CV.
Marga Vázquez
FGV retomará el servicio esta mañana
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que ayer tuvo que suspender su servicio en algunos tramos debido a las intensas lluvias, irá retomándolo progresivamente esta mañana, según indican desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112-CV.
Marga Vázquez
Vigilancia extrema en los barrancos durante toda la madrugada
Los barrancos fueron de nuevo ayer un quebradero de cabeza en Valencia como consecuencia de las fortísimas lluvias registradas desde última hora de la tarde y durante la noche. El Barranco de la Saleta se desbordó de nuevo en Aldaia y el Barranco del Poyo creció vertiginosamente, al igual que el de Gallego en Chiva. Ambos de funesto recuerdo. Otros, como el Barranco Cavalls y el Barranco Horteta también iban muy crecidos.
Esto ha obligado esta madrugada a vigilar de cerca esos arroyos, cuyo caudal empezó a normalizarse en torno a las 4.00 de la madrugada, según ha indicado el 112 Comunitat Valenciana.
Gonzalo Sánchez
Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
Las fuertes lluvias han vuelto a provocar que se desborde el barranco de la Saleta. Así lo ha denunciado la asociación de afectados por la dana en Aldaia en un video subido recientemente a redes sociales. El agua ha desbordado la zona y pasado las barreras que se habían instalado para, precisamente, contener crecidas.
Emergencias prevé tormentas "muy intensas" en la Comunitat Valenciana a partir de las 20:00 horas
La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha asegurado que se prevé que, a partir de las 20:00 horas de este sábado, se produzcan tormentas puntuales que pueden ser "muy intensas" en las zonas de la Comunitat Valenciana en la que está activo el aviso naranja.
Son el litoral norte y sur de Castellón, el litoral e interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante, según ha indicado Irene Rodríguez tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
Lucía Prieto
La Torre denuncia inundaciones por el mal estado del alcantarillado y el consistorio señala la acequia de Favara como causa
La Asociación de Vecinos de La Torre ha denunciado esta mañana en sus redes sociales la situación en la que se encuentran sus calles tras el paso de la dana Alice, que ha descargado de forma persistente durante la madrugada y toda la jornada del sábado. Descampados inundados, alcantarillas que no dan abasto y acequias colapsadas son la imagen del día en esta pedanía de València. Los vecinos avisan: "El alcantarillado de La Torre no está preparado para las lluvias", y añaden que "la reconstrucción está fallando".
Fuentes del ayuntamiento, por su parte, insisten en que "el problema no es del alcantarillado ni de su afeccion por la dana del 29 de octubre del 2024". Desde el consistorio explican que esta situación viene dada por la acequia de Favara, que discurre en paralelo a la V-30 y llega hasta Castellar.
