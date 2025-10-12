Las lluvias en Tarragona afectan a 3.000 viajeros de 17 trenes del Corredor Mediterráneo

Las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la provincia de Tarragona han obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo a causa de las acumulaciones de agua en la vía, afectando a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros.

Las fuertes lluvias han causado acumulaciones de agua en las vías del tren entre Ulldecona y L'Aldea, lo que ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria.

Según han informado fuentes de Renfe, algunos de estos trenes ya estaban en circulación cuando se ha producido la incidencia y están retrocediendo a distintas estaciones, mientras que otros han sido cancelados.

Renfe está en contacto con las autoridades locales, con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y con los servicios de Protección Civil.

Nivel rojo de alerta por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el nivel rojo de alerta en el litoral sur de Tarragona.

Desde Renfe han informado a los usuarios que se puede cambiar o anular sin coste alguno los billetes de los viajeros afectados.

Los trenes suprimidos, según ha informado Renfe son el EU180 Barcelona Sants-Alicante, el EU1193 Alicante-Barcelona Sants, el IC1382 Valencia Nord-Barcelona Sants, el IC1200 Barcelona Sants-Valencia Nort y el IC1403 Alicante-Barcelona Sants.

Protección Civil manda un segundo Es Alert que amplía la zona desde Alcanar a Salou

Protección Civil ha mandado un segundo ES Alert a la población que amplía la zona afectada por las fuertes lluvias de la dana, en esta ocasión desde Alcanar hasta Salou, lo que comprende cinco comarcas tarraconenses.

Las fuertes lluvias que están cayendo este domingo en el sur de Tarragona han causado el corte de cinco carreteras y la interrupción de todo el servicio ferroviario por acumulaciones de agua.

Según el Servicio Catalán de Tráfico, están cerradas la N-340 entre Amposta y Alcanar; la C-12 entre Amposta y Tortosa; la T-331 entre Ulldecona y Santa Bàrbara; la TP-331entre Santa Bàrbara y La Sènia y la AP-7 entre Freginals y Ulldecona (desvíos en sentido sur hacia L'Hospitalet de l'Infant y en sentido norte a Ulldecona).

Protección Civil ha enviado una alerta al teléfono móvil primero a los vecinos de la comarca del Montsià, la más meridional de Cataluña, pero posteriormente ha mandado un segundo Es Alert que amplía la zona, desde Alcanar (al límite con Castelló) a Salou.

Así, la zona afectada comprende las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Tarragonès, donde Protección Civil pide evitar la movilidad y no acercarse a ríos, rieras y barrancos.

De momento, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta el presente un total de 630 llamadas que han generado 352 expedientes.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acudido a la reunión del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) en la sede del Departamento de Interior y, a través de las redes sociales, ha pedido máxima precaución