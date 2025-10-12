Vaivén
Mª José Catalá, ausente en la recepción de los Reyes el Día de la Hispanidad
L-EMV
La alcaldesa de València, Mª José Catalá, no asistirá este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a la recepción oficial de los Reyes, Felipe y Letizia, que este año han enviado una invitación específica a los alcaldes de los municipios de l'Horta Sud afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Casa Real invita todos los años a los alcaldes de las capitales, entre ellas València. Catalá que tampoco pudo asistir el año pasado por "enfermedad" a la recepción real no podrá ir este año "por motivos familiares". Si asistió a la recepción real en 2023.
