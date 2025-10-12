Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mª José Catalá, ausente en la recepción de los Reyes el Día de la Hispanidad

Catalá en la recepción real por el día de la Fiesta Nacional en 2023

Catalá en la recepción real por el día de la Fiesta Nacional en 2023 / C.R.

L-EMV

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, no asistirá este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a la recepción oficial de los Reyes, Felipe y Letizia, que este año han enviado una invitación específica a los alcaldes de los municipios de l'Horta Sud afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Casa Real invita todos los años a los alcaldes de las capitales, entre ellas València. Catalá que tampoco pudo asistir el año pasado por "enfermedad" a la recepción real no podrá ir este año "por motivos familiares". Si asistió a la recepción real en 2023.

