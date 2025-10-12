Los municipios de Valencia donde más ha llovido en las últimas 72 horas
Las tormentas han descargado con mucha intensidad desde el pasado jueves 9 de octubre
València
El episodio de intensas lluvias que ocasionado por la dana Alice, que poco a poco se irá extinguiendo aunque la inestabilidad y las lluvias continuarán en las próximas horas en la provincia de Valencia, ha dejado tras de sí cantidades estratosféricas de agua.
Según los datos recogidos en las estaciones meteorológicas que forman parte de la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), Carcaixent ha sido el municipio de Valencia más castigado por la lluvia en estas últimas jornadas al liderar prácticamente desde el jueves el ranking de precipitaciones.
Balance del episodio de lluvias
Los municipios de Valencia donde más agua se ha recogido en las últimas 72 horas han sido, según Avamet:
- Carcaixent 274,4 l/m²
- Sollana (el Romaní) 254,8 l/m²
- Miramar 247,8 l/m²
- Alginet 244,6 l/m²
- Gandia 238,8 l/m²
- Simat de la Valldigna 238,4 l/m²
- Beniflà 236,0 l/m²
- Barx 235,5 l/m²
- el Genovés 230,2 l/m²
- Almiserà 221,1 l/m²
- Quatretonda 218,0 l/m²
- Barxeta 215,6 l/m²
- Llutxent 215,0 l/m²
- Castellonet de la Conquesta 214,5 l/m²
- Rafelcofer 210,6 l/m²
- Pinet 208,0 l/m²
- Palma de Gandia 206,2 l/m²
- Xàtiva 201,1 l/m²
- Alcàsser 201,0 l/m²
- Alfauir 196,8 l/m²
- València (l'Albufera) 190,8 l/m²
- Alzira 189,0 l/m²
- Agullent 188,8 l/m²
- el Ràfol de Salem 186,4 l/m²
- Llocnou d'en Fenollet 185,7 l/m²
- Alcàntera de Xúquer 185,0 l/m²
- Favara 184,6 l/m²
- Sollana 184,2 l/m²
- Carrícola 184,1 l/m²
- Aielo de Rugat 183,4 l/m²
- Cotes 182,8 l/m²
- Guadassèquies 182,6 l/m²
- Salem 180,8 l/m²
- Palmera 180,8 l/m²
- el Real de Gandia 180,6 l/m²
- Castelló de Rugat 179,6 l/m²
- Atzeneta d'Albaida 179,3 l/m²
- la Font d'en Carròs 174,9 l/m²
- Oliva 174,6 l/m²
- Benirredrà 172,0 l/m²
- Ontinyent 171,8 l/m²
- Navarrés 169,7 l/m²
- Bèlgida 169,0 l/m²
- Aielo de Rugat 168,2 l/m²
- Antella 166,9 l/m²
- Tavernes de la Valldigna 164,8 l/m²
- l'Alcúdia de Crespins 164,6 l/m²
- la Barraca d'Aigües Vives 164,2 l/m²
- Benicolet 164,1 l/m²
- Potries 162,5 l/m²
- Cotes 162,1 l/m²
- l'Olleria 161,4 l/m²
- la Pobla del Duc 161,4 l/m²
- Sueca 161,2 l/m²
- Cerdà 160,5 l/m²
- Castelló 159,4 l/m²
- Massalfassar 159,3 l/m²
- Chella 158,6 l/m²
- Montitxelvo 157,0 l/m²
- Quart de Poblet 156,4 l/m²
- Anna 156,0 l/m²
- Bocairent 155,6 l/m²
- Albaida 151,6 l/m²
- Simat de la Valldigna 150,6 l/m²
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Valencia: municipios y horas
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- Cuándo se esperan las lluvias más intensas en València: horas y municipios
- Valencia se prepara para afrontar el día más adverso de las lluvias
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales