Stadler da el gran salto internacional con su apuesta por la innovación y la sostenibilidad

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

Stadler Rail Valencia recibirá el próximo 15 de octubre el premio de Levante-EMV 2025 en la categoría de Economía. La multinacional fabricante de material ferroviario con planta en Albuixech es una compañía comprometida con el desarrollo de una movilidad eficiente y sostenible que le ha llevado a incorporar la innovación en todos sus procesos para conformar una oferta de trenes reconocidos en todo el mundo, caracterizados por ser competitivos, fiables, seguros, silenciosos, cómodos, conectados y accesibles y medioambientalmente sostenibles.

En 2025 ha dado un gran salto adelante en su proyección internacional. Ha conseguido el contrato más importante de su historia, por un importe total de hasta 4.000 millones de euros. Tiene previsto entregar hasta 504 vehículos producidos y diseñados en la planta valenciana a un consorcio formado por seis operadores alemanes y austriacos, resultante de una licitación conjunta enmarcada en el proyecto denominado ‘VDV-Tram-Train’. Algunos de los trenes más innovadores son el LIRT AKKU (impulsado por baterías que puede operar tanto bajo catenarias como en modo de batería), FLIRT H2 (vehículo eléctrico que utiliza pilas de combustible de hidrógeno como fuente de energía.

Área de soldadura en la fábrica de Albuixech de Stadler. / Daniel Tortajada

Ostenta un récord mundial Guinness en 2024 por recorrer 2.803 km sin repostar, así como el RS ZERO (diseñado para operar sin emisiones de CO₂ en líneas secundarias y ofrece dos tecnologías de propulsión modernas y ecológicas: hidrógeno o batería). Además, Stadler es líder mundial en la producción de series pequeñas y productos hechos a medida con soluciones de propulsión alternativas. Es el primer fabricante del mundo en producir trenes de hidrógeno de vía estrecha.

Posicionamiento en el sector

La empresa se ha posicionado una firma pionera y líder del sector en sistemas de propulsión alternativos para el transporte ferroviario. Este posicionamiento innovador responde a la necesidad de operar en redes ferroviarias que no están completamente electrificadas y en las que tradicionalmente se han utilizado vehículos diésel. Hoy, en Europa, el 50 % de todos los vehículos ferroviarios con sistemas de propulsión alternativos son fabricados por Stadler. Más del 85 % de la facturación de Stadler Valencia proviene de mercados internacionales.

Recuperada del impacto de la dana, que provocó el retraso en la entrega de piezas por parte de sus proveedores, Stadler se afianza en su carga de trabajo en el mercado alemán, así como en el de otros países europeos. La cartera de pedidos supera los 6.000 millones de euros y, por tanto, carga de trabajo asegurada para mucho tiempo al recibir encargos de Alemania, Suiza, Italia, Sudáfrica, Estados Unidos o Nueva Zelanda, entre otros países. La segunda área clave de innovación es la digitalización, que Stadler utiliza para impulsar el progreso y asegurar su competitividad. La transformación de la compañía se enfoca en dos objetivos principales: desarrollo de plataformas digitales y servicios basados en datos. Además, la innovación también está presente en el proceso de fabricación.

En 2024, Stadler Rail Valencia logró aumentar su cifra de negocio un 22 % al sobrepasar los 1.000 millones de euros. En concreto, el importe de la facturación se elevó a 1.003 millones.

Un motor de empleo

La plantilla de la factoría valenciana ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, situándose por encima de los 2.600 trabajadores según un informe de julio de 2024. Este aumento se debe al incremento de pedidos y al crecimiento general de la empresa, que ha pasado de unos 800 empleados a más del triple en seis años.

Tren fabricado en la planta valenciana, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Stadler es heredera de 150 años de historia de fabricación de trenes en la capital del Túria tras aglutinar los activos de mercantiles centenarias como Talleres Devís y Macosa, que hace algo más de tres décadas pasaron a manos de los gigantes europeos del sector ferroviario Alstom y Vossloh, que a su vez decidieron desinvertir en España hace poco años y Stadler compró, en 2016, sus instalaciones de València. Tras pasar por las corporaciones francesa y alemana, respectivamente, el actual presidente de Stadler Rail Valencia, Íñigo Parra, ha pilotado la expansión internacional de esta compañía.