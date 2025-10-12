Alice dice adiós pero el temporal sigue en Valencia: alerta naranja por lluvias el lunes

La dana Alice dice adiós en las próximas horas aunque la inestabilidad continuará y las lluvias volverán mañana lunes a hacer acto de presencia en Valencia, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Todo el litoral de la provincia estará de nuevo en alerta naranja por chubascos que pueden dejar más de 40 l/m2 en una hora y acumulados de más de 100 l/m2 en doce horas. La alerta meteorológica, que ya ha llevado a varios municipios y a la Universitat de València a suspender las clases, se activa a las 10.00 de la mañana y finalizará a medianoche.

El resto del territorio, todo el interior de la provincia, permanecerá en alerta amarilla por precipitaciones de más de 20 l/m2 en una hora y acumulados de más de 60 en doce horas. Al igual que en el litoral, el aviso entrará en vigor a las 10.00 horas y acabará a las doce de la noche. La totalidad de la provincia estará también en alerta amarilla por tormentas en el mismo período de tiempo: la Aemet advierte de que pueden ir acompañadas no sólo de aparato eléctrico, sino también de "granizo y rachas de viento muy fuertes".

Qué pasará mañana lunes

Alice será absorbida por otra vaguada de aire frío en altura y, por lo tanto, desaparecerá. Sin embargo, esto no significa que las lluvias se hayan acabado: el viento del nordeste, cargado de humedad desde el Mediterráneo, continuará llegando, lo que unido a la inestabilidad en capas altas, genera el cóctel perfecto para que las precipitaciones continúen en Valencia. Aún así, los chubascos no serán en principio tan intensos como los registrados ayer.

Lo peor es que, como la atmósfera sigue todavía muy inestable, las fuertes lluvias podrían volver a caer en las mismas zonas castigadas por el agua en las últimas horas.

La previsión del tiempo en Valencia para mañana lunes elaborada por la Aemet habla de "chubascos y tormentas fuertes que en el litoral y prelitoral de Valencia serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes". El cielo estará "muy nuboso o cubierto" y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. En principio es algo más probable que las lluvias dejen mayores cantidades en el litoral y prelitoral más septentrional. Así, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia más precipitaciones en l'Horta Nord y el Camp de Morvedre que en las zonas de la provincia ubicadas más al sur.