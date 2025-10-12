El PSPV denuncia que el Consell "oculta" las mamografías derivadas a la privada tras el descenso de pruebas en la pública

El PSPV ha exigido a la Generalitat de Carlos Mazón y en concreto al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que "dejen de esconder cuántas mamografías se han externalizado a la sanidad privada como consecuencia de su fobia a lo público".

El portavoz de Sanidad de los socialistas en las Corts, Rafa Simó, ha asegurado que el Consell está "negando información" sobre las privatizaciones en el programa de prevención de cáncer de mama que le ha requerido la formación tras conocerse que en 2024 el número de mamografías realizadas por la sanidad pública cayó en casi 12.300 pruebas respecto al año anterior, la cifra más baja desde la pandemia.

Por ello, Simó, quien ha advertido al conseller que “la opacidad es terreno abonado para las corruptelas”, ha presentado una batería de preguntas y solicitudes de documentación para que la Generalitat explique "todos los detalles del programa de cribado de cáncer de mama y la externalización de pruebas a la privada".

El socialista se apoya en el citado informe del Comité Econòmic i Social (CES), que refleja ese citado descenso de 12.292 pruebas de cáncer de mama en 2024, una caída del 5,2% interanual. En concreto, se realizaron 223.414 pruebas sobre un total de 340.615 invitaciones remitidas a mujeres entre 45 y 70 años, lo que supone una tasa de cobertura del 65,6%. Esta tasa es 4 puntos inferior a la que se registró en 2023 (69,6%).

"Obligadas a acudir a la privada"

“Es incomprensible que la Generalitat valenciana no ponga todos los medios para luchar contra el cáncer de mama y que las mujeres se estén viendo obligadas a acudir a la privada para saber su estado”, ha lamentado el portavoz socialista de Sanidad, que ha insistido en que “el modelo Mazón es el modelo de la privatización”.

Simó reprocha que el Consell del PP “está derivando a la privada más que nunca y, sin embargo, vamos a peor; se externaliza para mejorar las cifras pero con el cáncer de mama se ha ido a peor.” Por ello, el socialista quiere indagar sobre en qué medida la política privatizadora de estas pruebas está impactando negativamente en las mujeres a las que se les realiza las pruebas.

Mazón, "preocupado por su futuro"

Además, ha subrayado que “lamentablemente los valencianos y valencianas tenemos un Consell que está más preocupado en destinar dinero para la propaganda que para la prevención” y ha recordado que “es vital contar con un programa de cribado eficiente para poder detectar pronto y actuar”: “Cada prueba que se retrasa es una mujer que espera con miedo.”

Finalmente, Simó ha afeado que “por culpa del PP la Comunitat Valenciana está retrocediendo en indicadores de salud que antes lideraba” y ha exigido a Mazón que “se deje de preocuparse tanto por su futuro político y judicial y comience a poner a las personas en el centro de las políticas”.