Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Los reyes siguen muy de cerca todo lo que pasa en los pueblos de la dana"

Los reyes y las infantas han mantenido un breve encuentro con los alcaldes de los municipios afectados por la dana en la recepción en el Palacio Real por el día de la Hispanidad

Alcaldes del PP, entre ellos, Amparo Folgado (Torrent), Alberto Primo (Alcàsser), Paco Comes (Massanassa) y Paqui Bartual (Xirivella)con el príncipe Felipe VI

Alcaldes del PP, entre ellos, Amparo Folgado (Torrent), Alberto Primo (Alcàsser), Paco Comes (Massanassa) y Paqui Bartual (Xirivella)con el príncipe Felipe VI / Levante-EMV

Hortensia García/Sara García

València

Los alcaldes y alcaldesas de la dana que han asistido este domingo en Madrid a los actos por la festividad del Día de la Hispanidad como invitados especiales este año de la Casa Real han podido hablar con Felipe VI y Letizia y las infantas Leonor y Sofía en la recepción posterior al besamanos. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha explicado que los reyes ""nos han vuelto a trasladar su apoyo y preocupación como hicieron en esos primeros días de la dana que nos llamaron por teléfono e incluso vinieron a visitar algunos municipios".

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent: "Los Resyes de España nos han vuelto a trasladar su apoyo y preocupación"

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent: "Los Resyes de España nos han vuelto a trasladar su apoyo y preocupación"

Redacción Levante-EMV

Nos han trasladado todo su apoyo

"Los reyes siguen muy de cerca todo lo que está pasando ahora incluso en estos días en los que estamos con la alerta naranja", ha explicado la alcaldesa. "Nos vamos muy reconfortados tanto por los reyes como por las infantas que estaban a su lado y así nos han pedido que lo traslademos a todos los vecinos".

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents