"Los reyes siguen muy de cerca todo lo que pasa en los pueblos de la dana"

Los alcaldes y alcaldesas de la dana que han asistido este domingo en Madrid a los actos por la festividad del Día de la Hispanidad como invitados especiales este año de la Casa Real han podido hablar con Felipe VI y Letizia y las infantas Leonor y Sofía en la recepción posterior al besamanos. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha explicado que los reyes ""nos han vuelto a trasladar su apoyo y preocupación como hicieron en esos primeros días de la dana que nos llamaron por teléfono e incluso vinieron a visitar algunos municipios".

Redacción Levante-EMV

Nos han trasladado todo su apoyo

"Los reyes siguen muy de cerca todo lo que está pasando ahora incluso en estos días en los que estamos con la alerta naranja", ha explicado la alcaldesa. "Nos vamos muy reconfortados tanto por los reyes como por las infantas que estaban a su lado y así nos han pedido que lo traslademos a todos los vecinos".