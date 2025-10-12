El riu Montnegre: Paisajes de agua y badlands en l’Alacantí.

El riu Montnegre constituye uno de los cursos fluviales alicantinos más destacados, a la vez que uno de los más distintivos de la Comunitat Valenciana. Se trata de un referente geográfico de lo que se entiende por un río-rambla mediterráneo. Los cambios toponímicos sucesivos de este río (riu Verd, Castalla, Montnegre y riu Sec), en sus escasos 40 kilómetros de recorrido, reflejan los rápidos contrastes hidrológicos, litológicos y ambientales que se observan en su cuenca hidrográfica de 520 km². Unos contrastes manifestados desde la cabecera, situada en la montaña media mediterránea, hasta la cuenca baja (zona ZEPA), en donde discurre entre un paisaje subárido de singular belleza. La presencia de la presa de Tibi y tres renombrados azudes, cuya misión es proporcionar agua de forma continua a la Huerta de Alicante, confieren al paisaje fluvial una notable identidad, circunstancia que contribuye a su carácter singular y funcional.

A dicha singularidad contribuye los paisajes de “badlands” que destacan en los tramos alto y medio del río. Se trata de un paisaje vinculado con la aridez, de escasa vegetación, resultado de una intensa erosión causada por el agua y el viento. Los barrancos, las cárcavas, se suceden en este territorio de arcillas y margas.

De l’Alcoià a l’Alacantí

El riu Montnegre discurre a través de ocho municipios alicantinos: Onil, Castalla y Tibi, en la comarca de l’Alcoià; y Xixona, Alacant, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant y El Campello, en la comarca l’Alacantí. Desde Mutxamel hasta su desembocadura en el Campello, el cauce del río pasa a denominarse riu Sec, tras la confluencia con su principal afluente, el riu de la Torre. Desde la perspectiva administrativa, se encuentra adscrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y más concretamente al sistema de explotación Vinalopó-Alacantí.

Por una parte, el nacimiento del río se encuentra en el paraje conocido como Ullals o Marjal de Onil. Su tramo alto alcanza la subcomarca natural de la Foia de Castalla, concretamente con los términos municipales de Onil, Castalla y Tibi, hasta la presa de Tibi. Este pantano se ubica en el estrecho natural delimitado por las montañas del Mos del Bou y la Cresta, estribaciones respectivamente del Maigmó y de la Penya de Xixona. Por otra parte, la cuenca media se extiende desde el puente levantado aguas abajo de la pared del embalse en tiempos de Carlos IV hasta la Culata, lugar donde confluye con el riu de la Torre. Finalmente, el tramo bajo comprende desde dicha confluencia hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo, en término de El Campello. En este sector llama la atención tanto la existencia de un reducido abanico deltaico, como la presencia de los azudes de Mutxamel, Sant Joan y el Campello, origen de la Huerta de Alicante.

Confluencia del riu Montnegre y de la Torre. / ESTEPA

El sistema río-rambla: su carácter mediterráneo

El Montnegre nace a unos 1.100 metros de altitud, fruto de la confluencia entre las aguas de escorrentía de la Marjal d’Onil y las aportaciones de varios manantiales situados en la sierra homónima. En la Foia de Castalla recibe el aporte de las aguas del río de Ibi, que desciende desde la Canal de Alcoi. Las aportaciones subterráneas procedentes de las sierras prebéticas de origen calcáreo, facilitan a ambos cursos un caudal base mínimo pero constante. El topónimo, “Montnegre” deriva de la existencia de rocas calizas triásicas de color negro.

El río registra el régimen típico de los ríos-rambla, caracterizado por una marcada reducción del caudal en los meses estivales, en contraste con las violentas crecidas que se producen en otoño a causa de las lluvias torrenciales, habituales en esta región del mediterráneo, principalmente cuando éstas se desencadenan en la cabecera. En dichos episodios, el río-rambla del Montnegre transporta un gran volumen de sedimentos, que generó la necesidad de construir un singular desarenador con el fin de preservar la capacidad de almacenamiento del embalse de Tibi.

Curso bajo del riu Montnegre en Mutxamel. / ESTEPA

El pantano de Tibi, también conocido como de Alicante, fue construido a finales del siglo XVI, de manera que constituye una referencia de la ingeniería hidráulica europea. Tanto por la magnitud y el nivel técnico alcanzado en el momento de su edificación, como por el papel regulador que ha desempeñado históricamente en el riego de la huerta alicantina, la presa es un elemento fundamental del patrimonio hidráulico de la Comunitat Valenciana. Con una altura de 41 m, esta presa fue la mayor de España y de Europa hasta el siglo XVIII.

Rutas en el entorno del Montnegre

A lo largo del riu Montnegre existen rutas que permiten visitar lugares de notable singularidad. Es el caso de la ruta al Barranc de les Salines-Montnegre. Este sendero ofrece la oportunidad de explorar diversos lugares que destacan por su relevancia geológica y paisajística. Entre ellos, se encuentra el barranco de les Salines, caracterizado por un relieve erosionado compuesto de yesos y areniscas de colores rojizos, ocres, verdosos y azulados, que crean un espectáculo visual excepcional. La ruta tiene su punto de partida en Montnegre de Dalt, ubicado en un pequeño conjunto de viviendas situado junto al cauce del riu Montnegre, en Xixona. El acceso principal se efectúa por el Valle del Sol, mediante la carretera CV-819. El recorrido presenta una longitud aproximada de 10 kilómetros, con un desnivel positivo de 312 metros.

Curso del riu Montnegre y badlands en Xixona. / ESTEPA

Bibliografía básica

Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigida por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.