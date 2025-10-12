El temporal trastoca la recepción de los alcaldes de la dana con los Reyes

Las lluvias torrenciales que se registraron ayer y esta madrugada y que todavía siguen azontando Valencia han obligado a los alcaldes y alcaldesas de la dana que están invitados este domingo a la recepción con los reyes Felipe y Letizia en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad a modificar sus planes de viaje. Casa Real, como informó Levante-EMV, envió este año una invitación a los 78 alcaldes de los pueblos afectados por la tragedia de la dana del 29 de octubre que costó la vida de 229 personas. Sin embargo, una nueva dana ha mantenido en vilo a muchos de ellos y obliga a suspender su asistencia al acto, anular reservas de hotel o en otros casos apurar hasta última hora para ver si las previsiones del tiempo mejoraban y poder llegar a Madrid.

En la recepción habrá, muy probablemente, menos representación de alcaldesa de la dana de lo que se esperaba debido a la dana Alice que está provocando lluvias intensas y torrenciales en distintos municipios valencianos. Se sabe que estarán los regidores de Alaquàs, Catarroja, Silla, Picassent, Benetússer, Paterna y Mislata. Todos los que vayan estarán con todo muy pendientes de los avisos de Aemet y de Emergencias.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, será otro de los ausentes, según ha explicado el regidor en redes sociales. Cullera, donde la dana está golpeando con fuerza y se ha decretado nivel naranja, es una de las poblaciones invitadas a los actos de la Casa Real pero el alcalde anuncia que ha tenido que suspender el viaje ante las alertas de las últimas horas.

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, que no estaba invitada como alcaldesa de la dana pero si como capital, no asistirá por motivos familiares. La alcaldesa de València, donde la dana dejó 13 fallecidos en las pedanías del sur, tampoco pudo asistir el año pasado por enfermedad. Tampoco lo hará el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ya anunció el sábado que no acudiría al acto por la alerta meteorológica.

La recepción en Madrid es una ocasión, opinan los alcaldesa consultados, para llamar la atención sobre los pueblos que quedaron arrasados por la dana, donde se ha avanzado en la reconstrucción pero todavía son necesarias muchas inversiones e infraestructuras.

Algunos alcaldes han ido en sus coches de madrugada y otros han cogido un AVE a primera hora cuando han comprobado que las alertas para este domingo han bajado a nivel amarillo, tras una noche en la que las intensas lluvias llevaron a la Aemet a subir la alerta naranja, que finalmente ha vuelto a rebajarse a primera hora de la mañana a nivel amarillo, pero vuelve a subir a naranja el lunes. "Si hubiera seguido la alerta naranja no hubiéramos venido", apuntan los alcaldesa consultados.

Para el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, la invitación de Casa Real "es un gesto positivo porque da la oportunidad de trasladar que se necesitan más ayudas, más presencia y que no nos dejen solos". Bielsa apunta que Mislata no ha tenido una gran afección pero hay muchos municipios que si y es una manera de darles visibilidad".