La Universitat de València suspende las clases presenciales para el lunes

La rectora de la Universitat de València (UV), vista la propuesta del Comité de Emergencias de la Universidad ante la evolución de la situación de alerta meteorológica, mantiene el nivel de emergencia 2 en la UV desde las 00:01 del lunes 13 de octubre.

En este nivel de emergencia 2 se mantiene la suspensión de la actividad docente presencial en todos los campus e instalaciones de la UV. Las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad en línea "siempre que sea posible". En cuanto a las prácticas externas y clínicas, se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen. En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado.

Actividades profesionales

Respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), la UV recomienda "que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo". No obstante, los edificios e instalaciones de la UV permanecerán abiertos en su horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad, ya sea por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen.

Las personas responsables de las estructuras coordinarán la actividad y la modalidad de trabajo del personal a su cargo (PI, PTGAS) con el fin de garantizar el mantenimiento de los servicios y actividades no suspendidas.

El Comité de Emergencias de la Universidad realizará un seguimiento de la situación y evaluará la posibilidad de modificar los niveles de alerta en función de la evolución meteorológica.