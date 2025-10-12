Valencianos atrapados por la dana Alice en Tarragona: "Las calles de al lado son ríos"

Ana Martí, su marido, y su hijo se disponían a volver de un fin de semana en Port Aventura cuando la tromba de la dana Alice les ha atrapado en el polígono de Amposta junto a decenas de coches más. Explican que se sitúan en una zona en altura de la población y que pasarán allí la noche, pero que no se atreven a moverse al polideportivo habilitado para dormir. "Cuando estábamos llegando nos ha pillado la tromba, y ahora mismo las calles de al lado son ríos", explica.

Esta familia es de Paterna, con lo que ya ha vivido (aunque no directamente) el trauma colectivo de la dana del año pasado en València. Habían aprovechado el puente para ir al parque de atracciones con su hijo y se disponían a volver sobre las 19 horas cuando se han encontrado con la autopista ya cortada por la lluvia.

"Nos han desviado a todos los coches a una nacional, y luego han cortado incluso esa carretera. Luego nos han llevado a todos a Amposta. Ahí el agua ha empezado a subir y ya en algunas rotondas nos hemos ido dando cuenta de la gravedad de esto", explica.

Cuenta que muchos de los coches de la fila han decidido parar en un techado del polígono en el que están a resguardo, pero que los que han seguido se han quedado atrapados en algún punto de la carretera. "Hemos tenido suerte poruqe estamos en un punto alto, pero las calles del pueblo ahora mismo son regueros de agua", cuenta.

Cortadas todas las vías terrestres

Según ha explicado la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet) la situación en el sur de Tarragona es "muy complicada" con registros de hasta 400 l/m2 e "inundaciones graves" en algunos puntos. "Ahora mismo es imposible llegar o volver desde Cataluña por carretera o en tren", explica la agencia en redes sociales.

Las condiciones meteorológicas han obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo a causa de las acumulaciones de agua en la vía, afectando a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros.Las fuertes lluvias han causado acumulaciones de agua en las vías del tren entre Ulldecona y L'Aldea, lo que ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria.

Atrapados en una gasolinera

La dana está dejando imágenes similares a las vividas hace un año en València, con cientos de vehículos atrapados, en este caso en gasolineras, sin poder moverse ya que el agua ha cortado la autopista.

Finalmente, emergencias de la Generalitat de Cataluña ha habilitado algunos espacios al sur de Tarragona para poder acoger a los cientos de personas que se han quedado atrapadas por la tromba de agua, como el polideportivo de Amposta, que ya muestra imágenes de muchas personas pasando la noche allí.

"Sants es un caos"

Victoria volvía desde Praga a Barcelona en avión con varias amigas cuando ha comenzado la tempestad. "El vuelo ha llegado con retraso y ya sabíamos de la alerta, pero confiábamos en poder volver en tren aunque fuera algunas horas tarde", explica.

Rápidamente, al llegar a la estación de Sants para coger un Intercity se ha dado cuenta de que era imposible. "La estación era un caos, colas por todos lados y evidentemente todos los trenes a Valencia cancelados", cuenta.

Aunque sus amigas han pedido información, en la estación les han informado de que no había trayectos alternativos en bus ya que las carreteras estaban cortadas por la dana, y que tampoco podrían viajar este lunes. "Nos han dicho que como pronto podríamos volver el martes en unos trenes y que no habría sitio para todos los pasajeros que lo intentaran", remarca.

Viendo la situación han cogido un coche de alquiler y han tratado de volver por la carretera. "Rápidamente hemos visto las señales de AP7 cortada, para evitar que nos metiéramos en una ratonera, y pensando en que en Amposta y Tortosa habría mucha gente nos hemos quedado en un hotel de Tarragona donde también había muchísima cola", explica.